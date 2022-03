Pedro Sola arremete contra ‘The Batman’; lo tunden en redes

El conductor mexicano Pedro Sola, arremetió en contra de la cinta ‘The Batman’ y lo tundieron en redes sociales.

Recordemos que este fin de semana se estrenó ‘The Batman’ y Pedro Sola no tardó en recurrir a sus plataformas para exponer su opinión sobre la cinta.

Fue a través de su cuenta oficial en Twitter, donde el presentador de ‘Ventaneando’ habló sobre el filme protagonizado por Robert Pattinson y Zoë Kravitz.

En el polémico tuit, Pedro Sola declaró que la película no fue de su agrado, incluso confesó que no entendió ciertos fragmentos del largometraje.

“Fui a ver Batman, no me gustó mucho, es tan oscura la película que hay momentos en que no se sabe que pasa”, escribió Pedro Sola.

Pedro Sola (Instagram/@tiopedritosola)

Asimismo, criticó la actuación de Robert Pattinson en el personaje de ‘The Batman’ y señaló que todo el tiempo estaba lloviendo en la cinta.

Por otro lado, compartió que se le hizo pesada, al grado de no lograr controlar las ganas de dormir.

“Es tan lenta y tan larga, tres horas, que a ratos me dormí. Llueve todo el tiempo y Batman susurra los diálogos. Veanla, tal vez les guste”, añadió Pedro Sola.

Explotan contra Pedro Sola por hablar mal sobre ‘The Batman’

Pedro Sola fue criticado por sus comentarios de la recién estrenada cinta de ‘The Batman’; su tuit fue invalidado por algunos usuarios.

“Es muy buena, no le hagas caso a este señor”, “¿Qué querías, que Ciudad Gótica fuera colorida?”, “Excelente, si a ti no te gustó significa que está buena”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, algunos internautas también apoyaron los argumentos de Pedro Sola.

“Coincido, sin pies ni cabeza, el que mucho abarca poco aprieta”, “Gracias Pedrito. Sabía que no era la única que pensó exactamente lo mismo”, comentaron.

No es la primera vez que Pedro Sola es atacado por el público, gracias a sus constantes críticas.

Recientemente, se expresó negativamente sobre la forma de vestir de Rihanna en su etapa de embarazo, durante la Semana de la moda en París.

Asimismo, tachó a Belinda de ‘interesada’; hace un par de días se retractó y salió en su defensa, tras la ruptura con Christian Nodal.