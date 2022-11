Kristoff Raczynski ya ha sacado su opinión sobre Black Panther: Wakanda Forever y, como era de esperarse en él, la destrozó.

“Tan mala como Eternals” es como Kristoff Raczynski describe a Black Panther: Wakanda Forever en los primeros segundos de su opinión en YouTube.

Y es que el crítico, conductor y actor Kristoff Raczynski de 48 años de edad, decidió dar su opinión sobre la nueva secuela de Black Panther en donde debuta el Namor de Tenoch Huerta.

En opinión de Kristoff Raczynski, Black Panther: Wakanda Forever, asegura que la trama no justifica sus casi tres horas de duración y asegura que los efectos especiales y CGI “son bastante chafas”.

De igual forma, el crítico no se quedó callado con respecto a la actuación de Letitia Wright como Shuri, la nueva protagonista de Black Panther: Wakanda Forever.

Pues según Kristoff Raczynski, ella no tiene carisma por lo que toda la película se hace pesada en cada escena que ella participa.

Hablando desde los efectos especiales, actuaciones y ¡hasta el vestuario! Pues en opinión de Kristoff Raczynski, “parece sacado de los power rangers”.

Cabe recordar que en 2019, la primera entrega de Black Panther se alzó con el Oscar por su Mejor Vestuario pero ahora, en opinión de Kristoff Raczynski, no alcanzó los mismos estándares.

Las escenas, banda sonora y demás no se quedaron a salvo de los duros comentarios de Kristoff Raczynski, pues reveló que Black Panther: Wakanda Forever debía ser una película emotiva y no lo logró.

“Para mi, Black Panther: Wakanda Forever es una película con una historia débil, demasiado larga, aburrida y de ritmo lento. No me parece la peor película de Marvel, más bien es una película promedio en la que no sucede nada realmente emocionante.”

Kristoff Raczynski