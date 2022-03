‘Spider-Man: No Way Home’ libera sus primeros 10 minutos (VIDEO)

‘Spider-Man: No Way Home’ libera sus primeros 10 minutos, esto a tres meses de su estreno en salas de todo el mundo y romper todos los récords establecidos en pandemia.

Este adelanto de ‘Spider-Man: No Way Home’, muestra desde que el mundo descubre que Peter Parker es el Hombre Araña, hasta que debe de ocultarse en el departamento de Happy.

Y claro, no podía faltar el cameo de Charlie Cox como Matt Murdock, uno de los muchos regresos esperados por los fans previo al estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Este previo de ‘Spider-Man: No Way Home’ se lanza con motivo del próximo estreno de la película en plataformas digitales y formato físico.

Así Sony asegura que el público vuelva a quedar enganchado con ‘Spider-Man: No Way Home’, esperando que esto potencie las ventas de la película en todas sus versiones.

Hay que mencionar que ‘Spider-Man: No Way Home’ aún se encuentra en algunos cines de todo el mundo; no obstante, tras su lanzamiento en físico y digital, se daría por terminado su recorrido.

‘Spider-Man: No Way Home’ adelanta su estreno en digital

Junto con este avance de ‘Spider-Man: No Way Home’, se dio a conocer que la película llegará a plataformas digitales antes de lo esperado.

‘Spider-Man: No Way Home’ podrá se comprada y descargada desde el martes 15 de marzo de 2022, en tiendas como Amazon, iTunes y Google Play de todo el mundo.

Por su parte, la versión física de ‘Spider-Man: No Way Home’ estará disponible hasta el 12 de abril de 2022, en Blu-ray tradicional y Ultra HD 4K; igualmente se podrá encontrar en tiendas digitales de todo el mundo.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

Aunque no hay una versión oficial, se cree que este cambio de fecha en el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ se debe a la filtración de la película completa.

Desde hace unos días ‘Spider-Man: No Way Home’ se puede encontrar en diversos sitios piratas con una buena calidad de imagen y audio.

Al parecer, ‘Spider-Man: No Way Home’ tuvo que lidiar con las filtraciones hasta el último momento.

Con información de Sony.