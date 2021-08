‘Spider-Man: No Way Home’: Responsables habrían sufrido graves consecuencias por filtrar el tráiler

El esperado tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ ya está aquí; sin embargo, para dos personas fue lo peor que pudo haber pasado.

Estas dos personas serían las responsables de la filtración previa del material de ‘Spider-Man: No Way Home’, según lo revelado por Inverse y Reddit.

La primera sería Wasilla Lmoucaci, una artista de efectos visuales que trabajaba en darle los últimos detalles al mencionado tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Ella habría compartido una versión previa del adelanto a un insider de Twitter conocido como Superhero Theorist; este no tenía la intención de publicarlo.

El error vino cuando Superhero Theorist compartió el mismo video de ‘Spider-Man: No Way Home’ con otros amigos, siendo uno de ellos el verdadero responsable.

Al parecer esta tercera persona dejó que otro amigo suyo grabara el tráiler con su celular, siendo ese el corte que se pudo ver en internet el domingo 22 de agosto.

¿Cuáles fueron las consecuencias de filtrar el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’?

Las consecuencias de la filtración por el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ no se hicieron esperar, hasta donde se sabe Wasilla Lmoucaci perdió su trabajo.

Además de que todas sus cuentas de redes sociales han sido dadas de bajas desde la filtración de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Por su parte, Superhero Theorist perdió todas sus redes sociales, además de que también fue despedido de su trabajo y varios de sus amigos le dieron la espalda.

Escena de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Tomada de video)

Una persona cercana a él menciona que ha sufrido un colapso mental y no ha querido responder llamadas ni los correos que le han llegado por miedo.

Asimismo hay indicios que tanto Wasilla Lmoucaci, como Superhero Theorist podrían enfrentar una demanda por parte de Disney, Marvel y Sony.

Todo indica que Sony no tenía la intención de lanzar el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ fuera de CinemaCon, debido a que no se sabe si estrenarán en 2021.

Con información de Inverse y Reddit.