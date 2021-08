‘Spider-Man: No Way Home’: Su tráiler ‘filtrado’ desata memes en redes sociales

Luego de que se diera a conocer la supuesta filtración del tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, los memes no tardaron en surgir.

Desde la semana pasada se había informado que el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ saldría de manera exclusiva en la CinemaCon.

Luego se aseguró que podrían haber filtraciones e incluso, que el tráiler saldría de manera conjunta este 23 o 24 de agosto.

Sin embargo, tal parece que a Sony y Marvel alguien más se les adelantó, pues en TikTok, se subió un supuesto tráiler filtrado de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Memes de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Tráiler filtrado de ‘Spider-Man: No Way Home’ muestra Alfred Molina como Doctor Octopus

En él tráiler filtrado de ‘Spider-Man: No Way Home’, se ve a Tom Holland y Zendaya en sus papeles de Peter Parker y MJ, así como a Benedict Cumberbatch y Benedict Wong en sus papeles de Doctor Strange y Wong.

Además de la sorpresa de Alfred Molina como Doctor Octopus quien termina el tráiler filtrado de ‘Spider-Man: No Way Home’ con la frase: “Hello, Peter”.

Ante la sorpresa de los fans en redes sobre este supuesto tráiler filtrado, los memes no tardaron en salir en redes.

En los memes, muchos satirizaba la situación incómoda en la que ahora Sony se enfrentaba, especialmente con las personas de Marvel.

Incluso algunos memes glorificaban y anunciaban como héroe a quien filtró el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, pese a las demandas y problemas que lo esperaban.

Varios usuarios de redes sociales aseguraron que, la filtración de ‘Spider-Man: No Way Home’, había traído los mejores memes a redes e, incluso los estaban disfrutando más.

Esto debido a que el supuesto tráiler filtrado, está en baja calidad, grabado del celular que grabó otro celular y otra pantalla.

Tráiler oficial de ‘Spider-Man: No Way Home’ saldría este 23 de agosto

Muchos usuarios no dejaron escapar que, el tráiler filtrado de ‘Spider-Man: No Way Home’ parecía estar sin terminar.

Es decir que, los efectos especiales en el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ no estaban colocados , por lo que no se podía apreciar bien que era lo que ocurría.

Sea como fuere, se espera que tanto Marvel Studios como Sony, lanzan el tráiler oficial de ‘Spider-Man: No Way Home’ tras la supuesta filtración en lo que resta de este 23 de agosto.

Además de que, en Instagram Stories, Tom Holland aseguró a sus fans que no estaban listos para ver el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’.

