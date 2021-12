Vicepresidenta de Marvel comparte póster de ‘Spider-Man: No Way Home’ que confirmaría el multiverso. La propia Victoria Alonso ha levantado nuevamente las expectativas sobre la aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Al parecer Victoria Alonso vuelve a dar de qué hablar, recordemos que es la misma productora que en plena premiere de “Eternals” les habló en español a los presentadores durante la alfombra roja.

‘Spider-Man: No Way Home’ nuevo póster (Sony Pictures)

Mientras tomaba lugar a la entrevista junto a Salma Hayek, Victoria Alonso dijo que no le interesaba que no hablaran el idioma por lo que recomendó a todos los gringos aprender español.

Pues ahora nuevamente, la vicepresidenta de Marvel se ha convertido en tendencia, pero esta vez al compartir un póster de la más reciente película del héroe arácnido, ‘Spider-Man: No Way Home’.

En donde en un primer plano podemos ver al joven Spider-Man interpretado por Tom Holland, así como algunos de los villanos más representativos como ‘Duende Verde’, ‘Doctor Octopus’ entre otros personajes.

Lo que llama la atención es que detrás de Tom Holland, aparecen de perfil dos sombras, que son nada más ni menos de las siluetas de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Vicepresidenta de Marvel comparte póster de ‘Spider-Man: No Way Home’ que confirmaría el multiverso (Instagram @victoriaalonso76)

Dejando al aire la pregunta si este póster estaría confirmado el multiverso en la película de ‘Spider-Man: No Way Home’, el sueño que todos los fans del arácnido están esperando ver.

Aunque no hay nada confirmado al respecto, sin duda está posteo de Victoria Alonso en su Instagram prendió todas las alarmas ante el esperado estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Póster de 'Spider-Man: No Way Home' (@SonyPicturesMX / Twitter)