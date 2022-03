Escena eliminada de ‘Spider-Man: No Way Home’ adelantaría el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield (VIDEO)

Escena eliminada de ‘Spider-Man: No Way Home’ adelantaría el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield, una frase ha despertado la especulación entre los fans.

La escena en cuestión refiere casi al final de ‘Spider-Man: No Way Home’, después de que los Spidey derrotaron a todos los villanos y Tom Holland abraza a Tobey Maguire y Andrew Garfield.

En el cine Andrew le dice a Tobey que se muere del dolor por la herida que le provocó el Duende Verde; pero en la versión eliminada, Andrew Garfield grita “Sabes dónde encontrarnos”.

Para muchos, esta simple frase de ‘Spider-Man: No Way Home’ hace referencia a un posible regreso de los otros Spider-Man en el futuro.

Algunos incluso señalan que hay posibilidades de un nuevo crossover de los Spider-Man en una posible secuela de ‘Spider-Man: No Way Home’ o alguna otra película relacionada al MCU.

Sobretodo desde que ‘Spider-Man: No Way Home’ abrió la puerta del multiverso; habrá que esperar a actualizaciones para ver si esto se concreta.

Sony no tiene planes de un nuevo crossover tras ‘Spider-Man: No Way Home’

Si bien esta escena eliminada de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha emocionado a los fans, hasta el momento Sony no ha mostrado interés en un nuevo crossover tras el filme de diciembre de 2021.

Aunque hay muchos rumores sobre las posibilidades de ‘Spider-Man: No Way Home’, como nuevas películas protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield, oficialmente no se ha cerrado nada.

De hecho, no debemos olvidar que ‘Spider-Man: No Way Home’ también habría sido la última película de Tom Holland en el papel de Peter Parker; el actor actualmente no tendría contrato con el estudio.

‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony)

Por su parte Andrew Garfield ha señalado que luego de ‘Spider-Man: No Way Home’, Sony no tiene planes para que él retome el papel en un futuro proyecto.

Con todo esto, una nueva reunión de “Hombres Araña” se vería muy lejos luego del final de ‘Spider-Man: No Way Home’. Aunque los fans no pierde la esperanza con Sony dando una nueva sorpresa.