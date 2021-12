‘Spider-Man No Way Home’ es la primera película en recaudar 21 mil millones de pesos desde el 2019, a nivel mundial.

No es un secreto que ‘Spider-Man No Way Home’ se convirtió en todo un fenómeno mundial, mismo que se ha visto reflejado en su taquilla mundial.

A una semana y media de su estreno, Sony ya ha informado que ‘Spider-Man No Way Home’ ya alcanzó los mil 50 millones de dólares , es decir 21 mil 652 millones 732 mil 500 pesos.

‘Spider-Man No Way Home’ alcanzó esta cifra a los 12 días de haberse estrenado , récord que solo habían alcanzado ‘Avengers: Endgame’ (2019) y ‘ Avengers: Infinity War ’ (2018) a los 5 y 11 días respectivamente.

'Spider-Man: No Way Home' (Sony Pictures)

¿Por qué ‘Spider-Man No Way Home’ se convirtió en todo un fenómeno mundial?

‘Spider-Man No Way Home’ es la tercera entrega de Tom Holland interpretando a un Peter Parker oficial del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), alcanzando los más de 21 millones de pesos desde el 2019.

Siendo la actuación de Tom Holland el tercero en tomar el manto como Spider-Man desde Tobey Maguire en 2002 y Andrew Garfield en 2012.

Y fue precisamente la integración de ellos dos en ‘Spider-Man No Way Home’ lo que hizo que tres generaciones se unieran en las salas de cine.

Además ‘Spider-Man No Way Home’ hizo oficial la integración al UCM las 5 películas anteriores de ‘Spider-Man’, así como a los actores.

Así como el cameo sorpresivo de Charlie Cox y su retorno como Matt Murdock / Daredevil, serie original en Netflix que, en 2018 fue cancelada tras regresar los derechos del superhéroe de Marvel.

Es decir que también su personaje y actuación se han vuelto canon del UCM, haciendo que toda la expectativa alrededor de ‘Spider-Man No Way Home’ se hiciera realidad.

Póster de 'Spider-Man: No Way Home' (@SonyPicturesMX / Twitter)

‘Spider-Man No Way Home’ es la primera en alcanzar esa cifra desde Star Wars: The Rise of Skywalker’

El estreno de ‘Spider-Man No Way Home’ ha sido todo un éxito mundial, alcanzando los mil 50 millones de dólares desde el 2019, cuando se estrenó ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’.

Es decir que ahora, ‘Spider-Man No Way Home’ es la película más taquillera del año en todo el mundo y la segunda en la historia desde ‘ Endgame ’.

Asimismo, aún se espera que ‘Spider-Man No Way Home’ se estrene en China, por lo que las ganancias en taquillas aumentarán notablemente.

Con información de CNN.