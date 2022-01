‘Spider-Man: No Way Home’ es la película más taquillera en la historia de México, según lo ha revelado Sony Pictures México y Canacine .

A través de redes sociales, Sony Pictures México ha confirmado que ‘Spider-Man: No Way Home’ se ha convertido en la película más taquillera en la historia de México.

Es decir que hasta el momento, ‘Spider-Man: No Way Home’ se ubica por encima de ‘Avengers: Endgame’ (2019) con mil 478 millones 800 mil de pesos y casi 21 millones de boletos vendidos .

En 2019, cuando ‘ Endgame ’ se estrenó, logró juntar en ese entonces un total de mil 474 millones 200 mil de pesos.

‘Spider-Man: No Way Home’ logra el primer lugar en la taquilla de México en una semana

No cabe duda que ‘Spider-Man: No Way Home’ se ha vuelto una de las películas más exitosas de todos los tiempos en México y todo el mundo.

Tan solo el pasado 9 de enero, ya era la segunda película más taquillera de México y, a una semana ya ha logrado posicionarse en el primer lugar en la historia.

Esto a un mes de que haberse estrenado de manera mundial y romper todos los récords desde entonces.

De acuerdo con Taquilla México , es la primera vez que una cinta que no es de Disney desde ‘Avatar’, logra quedarse con el primer puesto de la película más taquillera de México.

Esto debido a que la productora -la cual se encuentra en el top 20 de México- de ‘Spider-Man: No Way Home’ es Sony Pictures.

Este es el Top 10 de las películas más taquilleras en México, encabezado por ‘Spider-Man: No Way Home’

Tras el éxito de ‘Spider-Man: No Way Home’ en México al ser la película más taquillera en el país, el Top 10 ha quedado así: