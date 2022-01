‘Spider-Man No Way Home’ no es elegible para los BAFTA 2022, esto debido a que Sony Entertainment ni subió la película a la plataforma de streaming de los premios en tiempo y forma.

Esto debido a un atraso por Sony, quien no cumplió con subir la película a la plataforma de streaming de los BAFTA View en el tiempo solicitado.

Esto con el motivo de que el comité de los BAFTA 2022 calificara a ‘Spider-Man No Way Home’ y aunque Sony pidió una extensión de tiempo a los BAFTA, no se logró un acuerdo.

Según los reportes, si un miembro votante de los BAFTA 2022 hace clic el “reproducir” en la página individual de ‘Spider-Man No Way Home’, solo se ejecuta un avance de dos minutos en lugar de la pantalla completa.

BAFTA ha lanzado un comunicado respecto a la situación de ‘Spider-Man No Way Home’

Se ha anunciado que ‘Spider-Man No Way Home’ ha quedado fuera de elegibilidad de los premios BAFTA 2022 tras un retraso por parte de Sony al no subir la película a tiempo.

En ese sentido, en la página de los BAFTA se puede leer el siguiente comunicado respecto a la situación que atraviesa la película de ‘Spider-Man No Way Home’:

“‘Spider-Man No Way Home’ no cumplió con los criterios de elegibilidad para los EE British Academy Film Awards 2022, y por lo tanto, no calificó para participar. Como se describe en nuestro libro de reglas, todas las películas deben estar disponibles para los miembros votantes en BAFTA View antes del cierre de la votación de la Primera Ronda para garantizar la equidad y paridad para todos los títulos y la película no estuvo disponible por parte del distribuidor” Comité de los BAFTA

Según lo que dicta el reglamento de los premios BAFTA 2022, la primera ronda de votaciones para las películas participantes se cerró el pasado 3 de enero .

Es decir que esta fue la fecha límite para que las películas que desean ser elegibles para los BAFTA 2022, se cargaran en línea en la plataforma de streaming, algo que no hizo ‘Spider-Man No Way Home’.

Rechazo de ‘Spider-Man No Way Home’ en los BAFTA podría ser un golpe duro para la película

Tras el anuncio de que ‘Spider-Man No Way Home’, la más reciente película de Sony y Marvel Studios no calificó para los BAFTA 2022, puede ser un golpe duro para la película.

Y es que, ante su exitoso estreno y recibimiento en taquillas, las productoras habían comenzado una campaña para que ‘Spider-Man No Way Home’ pudiera ser elegible para los premios más importantes del cine.

En esta ocasión los BAFTA y también para los Oscar 2022 , por lo que el rechazo de los primeros premios podría afectar en la elegibilidad de ‘Spider-Man No Way Home’ para los siguientes premios.

Y es que ‘Spider-Man No Way Home’, la cual fue estrenada el pasado 15 de diciembre 2021 , ha tenido un increíble recibimiento en taquilla.

Tanto que se ha considerado uno de los mejores estrenos y de las mejores películas en la historia del cine.