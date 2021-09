‘Spider-Man: No Way Home’: Andrew Garfield vuelve a negar que aparezca en la película

Faltan 3 meses para el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ y la emoción está por las nubes, sobretodo por el primer tráiler que confirmó algunos rumores.

Sin embargo, ‘Spider-Man: No Way Home’ aún guarda algunos secretos, como la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Al respecto, Andrew Garfield volvió a hablar de la película, negando de nueva cuenta que vaya a tener un papel en la misma; aunque sabe que nadie le cree.

No puedes evitar imaginar escenas y momentos de ‘Oh, Dios mío, ¿qué tan jodidamente genial sería si hicieran eso?’ Pero es importante para mí decir que esto no es algo en lo que esté involucrado. Pero sé que no voy a ser capaz de decir cualquier cosa que convenza a la gente que no sé lo que está pasando. Andrew Garfield

Señala que entiende a los fans al respecto de ‘Spider-Man: No Way Home’; sin embargo, ningún rumor acerca de su persona tiene un sustento como tal.

Pero en este punto no importa lo que diga o haga, para la gente él estará sí o sí en ‘Spider-Man: No Way Home’ junto al resto del elenco.

Cree que cuando el público vea la película habrá sólo dos reacciones, o una gran decepción o una gran sorpresa; no habrá más.

Supuestas filtraciones apuntan que Andrew Garfield si estará en ‘Spider-Man: No Way Home’

Las declaraciones de Andrew Garfield sobre ‘Spider-Man: No Way Home’ resultan curiosas en este momento, pues filtraciones indican lo contrario.

Han surgido varios supuestos videos y fotos donde se ve a Andrew Garfield en el set de ‘Spider-Man: No Way Home’ al lado de Tobey Maguire.

Esto ha aumentado la expectativa de que los dos actores regresen para interpretar a sus versiones del Hombre Araña.

Eso sí, como ha sido con todo ‘Spider-Man: No Way Home’, no hay nada oficial por parte de Sony, Disney, Marvel o algún otro involucrado.

De hecho hay que recordar que el propio Tom Holland señaló que él jamás vio a Andrew Garfield o Tobey Maguire en el set de ‘Spider-Man: No Way Home’.

El mismo protagonista declaró que los actores no estarían en ‘Spider-Man: No Way Home’, pues su presencia no sería algo tan fácil de ocultar.

