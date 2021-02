'Spider-Man 3': Tom Holland niega aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield

En entrevista, Tom Holland aclaró que 'Spider-Man 3' no contará con Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Desde hace ya casi un año se viene rumorando que 'Spider-Man 3' contaría con el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield; sin embargo, Tom Holland ha echado por la borda toda esta expectativa al señalar que estos actores no están involucrados con el proyecto.

En una entrevista par Esquire, Tom Holland afirma rotundamente que 'Spider-Man 3' no contará con los Peter Parker de Tobey Maguire y Andrew Garfield; de hecho no tendrá nada que ver con el 'Spider-Verse', siendo una continuación directa de lo sucedido en 'Far From Home'.

Si bien reconoce que podrían estarle ocultando información, dada su fama por revelar spoilers de las películas; considera que sería muy difícil mantener esto en secreto, pues es algo demasiado grande. Así que no, no veremos una reunión de "Arañas" de acuerdo al joven actor.

Spider-Verse Especial

Tom Holland no sabe de qué trata 'Spider-Man 3'

Algo curioso y que ha desatado las sospechas de los fans, es que en la misma entrevista Tom Holland señala que no sabe bien de qué trata 'Spider-Man 3', esto a pesar de que lleva más de 2 meses en filmación y la película no ha sufrido interrupciones mayores por la pandemia.

Muchos creen que Tom Holland está haciendo un pequeño control de daños para no arruinar la sorpresa de 'Spider-Man 3'; basta recordar que para 'Avengers: Endgame', la producción le ocultó varios detalles, además de que grabó varias escenas sin contexto, sólo diciendo sus líneas.

Recuerden que estamos hablando del mismo Tom Holland al que le ocultaron el funeral de Tony Stark, diciéndole que era una boda 😂 https://t.co/ngQZnZQdnH — Juan Andrés Silva Bazán (@JuanAndresBazan) — Juan Andrés Silva Bazán (@JuanAndresBazan) February 9, 2021

Hay que señalar que hace unos meses, la propia Sony desmintió que Andrew Garfield y Tobey Maguire estuvieran involucrados en el proyecto; no obstante, insiders siguen afirmado que es un hecho que veremos a los tres Hombres Araña en pantalla.

Habrá que esperar a que se libere el primer tráiler oficial de la película para despejar algunas dudas al respecto.

Con información de Esquire.