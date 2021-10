‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ será el nombre de la nueva película animada del Hombre Araña, esto según una filtración de uno de los animadores.

Resulta que el supervisor de CFX Simon Corbaux actualizó su cuenta de LinkedIn, dando a conocer que trabaja en una película conocida como ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’.

No sólo eso, mencionó que está en ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ desde hace 11 meses, coincidiendo con el desarrollo que lleva el filme desde que se anunció su producción.

Spider-Man: Across the Spider-Verse filtrado (LinkedIn Simon Corbaux)

Posterior a esto, el mismo Simon Corbaux borró su publicación y ahora menciona que trabaja en una película “sin nombre” de ‘Spider-Man.

Todas las señales indican que en efecto, la nueva película animada del Hombre Araña llevará por nombre ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ y que se estrenaría en 2022.

De momento Sony no ha hecho una declaración oficial sobre ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ en ninguna de sus redes sociales ni en las de el Hombre Araña, aunque sería cuestión de tiempo.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Especial)

‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ nos mostraría más a detalle el multiverso arácnido

'Spider-Man: Across the Spider-Verse' nos mostraría más a detalle el multiverso arácnido, si hacemos caso a este supuesto nombre oficial de la película.

Pues ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ da a entender que Miles Morales ahora viajará por todo el multiverso conociendo más versiones del amigable vecino de Nueva York.

De momento ya se confirmó que en ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ veremos al Spider-Man 2099, al Spider-Man japonés y a Spider-Woman, entre muchos otros.

Spider-Man: Into the Spider-Verse (Sony)

También se sabe que ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ abordará más a detalle la relación entre Miles Morales y Spider-Gwen, quienes tenían cierta química en ‘Into the Spider-Verse’.

Algunos fans señalan que ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ podría estar relacionada con el proyecto multiversal del MCU y el Hombre Araña de ‘No Way Home’.

Sin embargo, de eso tampoco hay detalles como tal; tendremos que esperar al estreno de ‘No Way Home’ o de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ para disipar las dudas.

Con información de The Direct y LinkedIn.