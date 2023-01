Shazam! Fury of the Gods llega con un nuevo tráiler para marcar el inicio del fin de esta etapa del DCEU, para dar paso a lo que será el reboot de la franquicia con James Gunn y Peter Safran.

En este nuevo tráiler de Shazam! Fury of the Gods podemos ver a las villanas de la historia, nos referimos a Helen Mirren como Hespera y Lucy Liu como Kalypso.

Quienes al parecer le robaran sus poderes a la familia Marvel, por lo que Billy Batson tendrá que recurrir al viejo mago Shazam, para poder hacer frente a esta nueva amenaza.

Shazam! Fury of the Gods se estrenará el 16 de marzo en cines de todo el mundo.

Shazam! Fury of the Gods se iba a estrenar en 2022

Shazam! Fury of the Gods fue una de las muchas películas de DC que fueron retrasadas del 2022; Warner Bros. Discovery iba a lanzar cerca de 5 películas de este universo el año pasado.

Sin embargo, diversos motivos los obligaron a sólo lanzar dos obras, The Batman y Black Adam; aunque el caso de Shazam! Fury of the Gods fue un tanto polémico.

De acuerdo con varios reportes, el retraso de la segunda película de Capitán Marvel, se debió a que Warner Bros. Discovery ya no tenía dinero para financiar otro estreno de alto calibre.

Por lo que prefirieron aplazar el lanzamiento, para que este entrara en los gastos de los siguientes 12 meses, así como en el reporte fiscal de 2023-2024, con lo que podrían ahorrar algo.

‘Shazam!: Fury of the Gods’ presenta su primer tráiler con Helen Mirren (Especial)

Shazam! Fury of the Gods sería la última película del personaje

Como muchos otros proyectos del DCEU de este 2023, Shazam! Fury of the Gods pinta para ser lo último que veamos de Billy Batson y su familia en cine, por lo menos en un buen rato.

Zachary Levi, protagonista de Shazam! Fury of the Gods, ha señalado que no sabe nada del futuro de los personajes, está dispuesto a regresar si lo requieren; pero no tiene muchas esperanzas.

Con la salida de casi todos lo actores y actrices de alto perfil de DC, es poco probable que James Gunn y compañía se quieran quedar con la familia Marvel en este momento.

Todo dependerá de la taquilla, pues la primera Shazam! apenas si pudo recuperar la inversión; si esta nueva entrega lo tiene buenos números, le podemos decir adiós a todos ellos.

Shazam! Fury of the Gods (Warner Bros. Discovery)

Con información de Warner Bros. Discovery