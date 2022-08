Seguimos de malas con DC y Warner Bros. Discovery; la compañía anunció un nuevo retraso para Aquaman and the Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods.

Ahora las dos películas se estrenarán en 2023, siendo Shazam! Fury of the Gods la primera en llegar, seguida de Aquaman and the Lost Kingdom, que se mueve hasta finales de año.

Así, Shazam! Fury of the Gods se estrenará el 17 de marzo de 2023, mientras que Aquaman and the Lost Kingdom hará lo propio hasta el 21 de diciembre.

Aquaman (@wbpictures)

Con esta ya sería la segunda vez en 2022 que Warner Bros. Discovery decide mover el estreno de Aquaman and the Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods.

Con el retraso de Aquaman and the Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods, DC sólo se quedaría con Black Adam para la temporada de fin de año, la segunda más fuerte para la industria.

Algo curioso es que originalmente DC auguraba al 2022 como “El Año de los Héroes”, con 5 estrenos en cine/HBO Max; sin embargo, al final a duras penas si tendrán dos con The Batman y Black Adam.

¿Por qué se retrasaron Aquaman and the Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods?

Al respecto de los retrasos de Aquaman and the Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods, Warner Bros. Discovery dio a conocer las razones detrás de lo sucedido.

Por el lado de Aquaman and the Lost Kingdom, habría sido el propio James Wan el que pidió más tiempo para acabar la post-producción de la película, que está siendo más compleja de lo esperado.

En cuanto a Shazam! Fury of the Gods, también fue el director de la película el que pidió el cambio, en este caso David F. Sandberg, debido a la competencia que habrá en diciembre de 2022.

Shazam!: Fury of the Gods (David F. Sandberg/@ponysmasher)

Shazam! Fury of the Gods se iba a estrenar muy cerca de Avatar 2, lo cual hubiera afectado negativamente su taquilla; de ahí que decidieran una fecha menos complicada.

No obstante lo anterior, reportes de insiders indican que el retraso de Aquaman and the Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods también se debió a los recortes presupuestarios de Warner Bros. Discovery.

La compañía no tendría dinero para la promoción de tantos estrenos consecutivos en 2022, de ahí que sólo mantuvieran a Black Adam y Don’t Worry Darling como sus única películas para el cierre del año.

Con información de Deadline.