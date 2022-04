Se ha dado a conocer que Warner ha retrasado ligeramente el estreno de ‘Shazam: Fury of the Gods’, esto para no coincidir con ‘Avatar 2′.

En el CinemaCon 2022 se han dado a conocer varias noticias, entre ellas el estreno de ‘Avatar: The Way of Water’, dirigida por James Cameron.

Esta esperada secuela de ‘Avatar’ se espera que llegue a los cines el próximo 16 de diciembre del 2022.

Es por eso que ahora Warner Bros. ha decidido mover la fecha de estreno de ‘Shazam: Fury of the Gods’, pues coincidía con el estreno de ‘Avatar 2′.

Director de ‘Shazam: Fury of the Gods’ bromea con el retraso de la película

‘Shazam: Fury of the Gods’ se ha retrasado para no competir con la tan esperada ‘Avatar 2′, la cual se estrena 10 años después de su primera entrega, por lo que será una de las cintas mas esperadas de este 2022.

Y aunque en Warner había preocupación porque ‘Shazam: Fury of the Gods’ coincidía con el estreno de ‘Avatar’, el director de la secuela del superhéroe de DC, David F. Sandberg , bromeó con esto.

En Twitter, simplemente puso “De nada, Cameron”, luego de darse a conocer el retraso de ‘Shazam: Fury of the Gods’.

'Shazam: Furia de los dioses' se retrasa (@ponysmasher / Twitter)

‘Shazam: Fury of the Gods’ se retrasa hasta el 21 de diciembre del 2022

Warner ha dado a conocer que ‘‘Shazam: Fury of the Gods’ se retrasa unos días, esto para no coincidir o competir con ‘Avatar 2′, uno de los estrenos más esperados por los fans.

Aunque dicho retraso en realidad son solo unos días ya que, ‘Shazam: Fury of the Gods’ se esperaba estrenarse el 16 de diciembre del 2022, y se ha movido ahora para el 21 del mismo mes.

Cabe destacar que, cuando se estrenó la primer cinta de ‘Avatar’ de James Cameron, Warner estrenó una semana después la película de ‘Sherlock Holmes’.

Con información de Deadline y Twitter.