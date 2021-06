‘Five Nights at Freddy’s’: Scott Cawthon se retira tras polémica de donaciones políticas y apoyo a Donald Trump

Scott Cawthon, creador de ‘Five Nights at Freddy’s’, anunció su retiro tras la polémica de donaciones al Partido Republicano y apoyo a Donald Trump.

Scott Cawthon señaló que pensó mucho esta decisión; pero al final consideró lo mejor dejar de lado a ‘Five Nights at Freddy’s’, por salud mental y la de su familia.

Además reconoció que hizo las mencionadas donaciones y reconoció que le daba todo su soporte al Donald Trump en su etapa presidencial.

Comunicado Scott Cawthon Five Nights at Freddy's (Scott Cawthon)

Aquí te dejamos el comunicado en español traducido por el usuario de Twitter @el_zetastico.

Comunicado Scott Cawthon Five Nights at Freddy's (@el_zetastico)

Ante esto, fue acusado de atentar en contra de la población LGBTQ al darle su apoyo a políticos cuya posición es contraria a esta minoría.

Sin embargo, en su comunicado menciona que no se arrepiente de lo que hizo, pues ejerció su derecho de elegir y votar a quienes consideró los más adecuados.

También aclaró que hizo donaciones a una gran diversidad de candidatos, de todo tipo de etnias, géneros y afiliaciones políticas.

Finalizó agradeciendo a la comunidad de ‘Five Nights at Freddy’s’ por su apoyo, en especial a los fans LBGTQ que se manifestaron en su favor.

‘Five Nights at Freddy’s’ seguirá a pesar de la salida de Scott Cawthon

La salida de Scott Cawthon de ‘Five Nights at Freddy’s’ no significa el fin del juego; el creador señaló que este será heredado a otro desarrollador.

El nuevo líder de ‘Five Nights at Freddy’s’ será elegido por el propio Scott Cawthon y será dado a conocer cuando sea el momento adecuado.

Hay que señalar que actualmente está (o estaba) en desarrollo ‘Five Nights at Freddy’s Security Breach’ para PlayStation y PC.

Five Nights at Freddy's (Steel Wool Games, Inc.)

Ante la reciente noticia de la salida de Scott Cawthon no se sabe qué pasará con el juego, si seguirá en desarrollo o será cancelado.

Lo cierto es que de momento entrará en una suspensión indefinida, pues Scott Cawthon era conocido por ser el desarrollador principal de la franquicia.

Estaremos al pendiente de las próximas actualizaciones acerca de ‘Five Nights at Freddy’s’.

Con información de Scott Cawthon.