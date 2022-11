Una de las películas que más emocionan a todos sin duda alguna es la de Deadpool 3, pues no solo tendrá la participación de Hugh Jackman como Wolverine sino la de ¿Taylor Swift? Ryan Reynolds responde.

No es un secreto que Ryan Reynolds y Taylor Swift han sido amigos desde hace mucho tiempo, incluso el actor ha metido varios easter eggs refiriéndose a la cantante de 32 años.

Y es que tras anunciar Ryan Reynolds la llegada de Wolverine con Hugh Jackman a Deadpool 3 desde la casa en donde se grabó el video de All Too Well de Taylor Swift, desató varios rumores.

Por lo que ahora Ryan Reynolds ha respondido si es que Taylor Swift hará un cameo en Deadpool 3, uniéndose así al UCM.

Ryan Reynolds revela sí Taylor Swift podría aparecer en Deadpool 3

Los rumores de que Taylor Swift podría aparecer en Deadpool 3 son cada vez más fuertes, por lo que ET cuestionó directamente a Ryan Reynolds sobre la posibilidad.

Ante esto, Ryan Reynolds de 46 años de edad, reveló la conexión del anuncio de Deadpool 3 y el video de Taylor Swift.

Pues además, Taylor Swift también es íntima amiga de Blake Lively , la esposa de Ryan Reynolds e incluso se lleva muy bien con sus hijas.

De hecho, en las entregas anteriores de Deadpool, Ryan Reynolds ha hecho varias menciones a Taylor Swift, como la vez que llevaba una camiseta con los famosos gatos de la cantante.

Por lo que cuando se le preguntó a Ryan Reynolds si es que Taylor Swift aparecería en Deadpool 3, él contestó:

“¿Estás bromeando? Yo haría cualquier cosa por esa mujer. Es una genio” Ryan Reynolds

Y aunque no dejó en claro si es que por fin habría un cameo de Taylor Swift en la película de Deadpool 3 como muchos fans han estado pidiendo, tal vez es posible que Ryan Reynolds meta más referencias sobre la cantante y compositora.

Misma que recientemente rompió récords en Spotify y en la lista 100 de Billboard, al ocupar los 10 primeros puestos con canciones de su más reciente álbum Midnights.