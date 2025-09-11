Tómalo en cuenta, retrasan estreno de La Era de Hielo 6 y los fans tendrán que esperar un año más.

El calendario de estrenos cinematográficos para el futuro inmediato tuvo algunos reajustes que afectan el lanzamiento de La Era de Hielo 6 en cines.

Confirman retraso de La Era de Hielo 6 un año más

Disney confirmó en el reciente evento D23 que La Era de Hielo 6 se retrasaba.

La cinta que se llamará Ice Age: Boiling Point, ahora llegará a las salas de cine hasta el 5 de febrero del 2027.

Ice Age: Boiling Point was just announced at Destination @DisneyD23! Coming to theaters on February 5, 2027, the newest adventure takes the herd to visit never-before-seen corners of the treacherous Lost World! #DestinationD23 pic.twitter.com/ZfyeUa5if9 — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 30, 2025

Originalmente, la cinta estaba programada para disfrutarse en diciembre 2026.

Sin embargo, habrá que esperar más de un año para ver la nueva entrega de la franquicia.

Aunque se desconoce la razón detrás de la decisión. Se especula que todo apunta con el estreno de Avengers: Doomsday.

La cinta de Marvel, Avengers: Doomsday, tendrá su estreno el 18 de diciembre 2026 en cines.

Por lo que Disney evitaría poner películas de otras franquicias que le compitan al UCM.

Así que, los fans de La Era de Hielo 6 tendrán que esperar más por la cinta.

Recordemos que la quinta película se estrenó en 2016, mientras que el spin-off La era de hielo: Las aventuras de Buck salió en 2022.

La Era de Hielo 6 revela el primer póster oficial de la película que se estrena en 2026

¿De qué tratará La Era de Hielo 6?

La Era de Hielo 6 presentará una nueva aventura que llevará “a la manada a visitar rincones nunca antes vistos por el peligroso Mundo Perdido”.

Así lo detalló Disney en redes con el pequeño clip de la cinta presentando el título original que llevará.

Por ello, se espera el regreso de Manny, Sid, Diego, Ellie y todos los personajes queridos de la franquicia.

Se reveló que para las voces originales regresará John Leguizamo-de 65 años de edad- quien retomará su papel de Sid.

Por su parte, Ray Romano- de 67 años de edad- estará como Manny, mientras que Denis Leary volverá en su rol de Diego.

Queen Latifah- de años de edad- volverá a interpretar a Ellie. También Simon Pegg dará vida a Buck.

En ese sentido, se espera que La Era de Hielo 6 tenga una buena recepción en taquilla, pese a que fue retrasada.