'Resident Evil': Película retrasa su fecha de estreno

'Resident Evil: Welcome to Raccoon City' moverá su estreno 2 meses.

Aunque hace apenas unas semanas se anunció con bombo y platillo la fecha de estreno de 'Resident Evil: Welcome to Raccoon City', nueva película de la saga; los planes se han tenido que modificar rápidamente, pues el filme se ha retrasado 2 meses.

En lugar de salir en septiembre de 2021, 'Resident Evil: Welcome to Raccoon City' se podrá ver hasta noviembre del mismo año; de momento no se han dado las razones detrás de este intempestivo cambio, pues a inicios de año todo indicaba que estaban listos para liberar la obra.

Analistas especulan se debería a la estrategia de Sony Pictures (responsable de la producción) para con el Covid-19, donde el estudio trata de retrasar lo más que pueda sus estrenos para que estos no se vean afectados por la poca asistencia a cines.

Resident Evil 2 Capcom

'Resident Evil' contará con muchos lanzamientos en 2021

Si bien el retraso de 'Resident Evil: Welcome to Raccoon City' es un poco desalentador, los fans de la saga de videojuegos no tienen que estar tristes, pues 2021 contará con varios lanzamientos relacionados además de la mencionada película.

Para quienes no les agrade el tratamiento de 'Resident Evil: Welcome to Raccoon City', Netflix tendrá la serie animada 'Infinite Darkness', que se alineará con el universo clásico de la franquicia, siendo protagonizada por Leon y Claire.

Resident Evil Infinite Darkness Netflix

Además no podemos olvidar que en mayo se estrenará el esperado 'Resident Evil Village', nuevo juego que continuará la historia que se presentó en 'Resident Evil VII' y que ha causado furor entre los fans con sus primeros tráilers.

Junto con esto se esperan más noticias relacionadas, tomando en cuenta que en este 2021, la saga cumplirá 25 años de su lanzamiento; Capcom ya anunció que habrá varias sorpresas que irán revelando conforme avancen los meses.

Con información de Gamespot.