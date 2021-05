El director de 'Frankenstein's Army' (2013) asegura que varios de sus personajes fueron plagiados

Pareciera que nada podría opacar la popularidad y emoción de la salida de ‘Resident Evil Village'; sin embargo, han acusado a Capcom de plagio.

El director Richard Raaphorst ha publicado en LinkedIn ha acusado a ‘Resident Evil Village’ de plagiar el diseño de su película ‘Frankenstein’s Army’.

El cineasta acusa que ‘Resident Evil Village’ utilizó un personaje de su su autoría en el videojuego, es decir que Capcom lo habría usado sin su permiso.

“En 2013 dirigí mi película ‘Frankenstein's Army’. Es una loca película de monstruos llena de mis propios diseños de criaturas, uno de los cuales se ha utilizado sin autorización bi crédito en el último juego de ‘Resident Evil’.” Richard Raaphorst, cineasta

El cineasta comparó su personaje con el de ‘Resident Evil Village’

Tras estas declaraciones, Raaphort publicó una serie de fotografías de su personaje en cuestión comparándolo con el que aparece en ‘Resident Evil Village’.

Este personaje en cuestión se llama Sturm, uno de los enemigos que el protagonista de ‘Resident Evil Village’, Ethan debe enfrentar.

Este “jefe” del juego es uno de los más poderosos dentro de ‘Resident Evil Village’, pero lo que mas llama la atención es la hélice colocada en su cuerpo.

Misma que se puede apreciar en el diseño original del cineasta quien ha acusado de plagio a ‘Resident Evil Village’ y Capcom.

Además, la similitud del final de la batalla es bastante similar a lo que ocurre en ‘Frankenstein’s Army’

Declaraciones LinkedIn

Comparación Richard Raaphorst / LinkedIn

‘Resident Evil Village’ habría tomado más personajes de Raaphort

Raaphort también aseguró que más criaturas que aparecen en el último videojuego de Capcom están basadas en sus personajes.

Además de que la paleta de colores y la ambientación dentro del videojuego son prácticamente iguales.

El autor aseguró que aunque no espera recibir compensaciones porque no tiene los derechos de la cinta, le gustaría recibir crédito por ellos.