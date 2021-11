‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ estrena sangriento tráiler, el cual está enfocado en los zombies y demás monstruos que aparecerán en la película.

De hecho el mismo tráiler de ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ se autodenomina “Nightmare” (pesadilla), por todas las criaturas y su aspecto repugnante.

Los que sean fans del juego, reconocerán en ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ algunos de los enemigos clásicos, como los lickers y los tyrant, además de algunos monstruos originales.

De hecho es tanto el enfoque en lo perturbadores que serán las criaturas, que por momentos parece que es otra película y no ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’.

Todo indica que ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ recurrirá a maquillaje y efectos prácticos para provocar repulsión en sus enemigos, contrario a lo que vimos en las películas de Milla Jovovich.

‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ se estrenará de manera exclusiva en cines el próximo 24 de noviembre de 2021 .

‘Resident Evil: Welcome to Racoon City’ estará más apegada a los juegos

Tras la presentación de los tráilers, muchos fans dudan de la calidad de ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’; sin embargo el director Johannes Roberts pide un voto de confianza.

Asegura que a diferencia de las películas de Paul W. S. Anderson y Milla Jovovich, ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ estará más apegada a los juegos.

Recordemos que ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ combinará las historias de los primeros dos títulos que salieron en PS1 en los 90.

Resident Evil Welcome to Raccoon City (Sony/@residentevil)

Aún así, ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ se tomará varias libertades; como el cambiar un poco el origen de Claire Redfield, quien de ser una joven que busca a su hermano, ahora es investigadora.

Además de que toda la historia de ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ se situaría en la Mansión Spencer; dejando de lado la comisaría y calles de la ciudad.

Si ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ tiene éxito, se planearía una secuela basada en ‘Resident Evil 4′ protagonizada por Avan Jogia como Leon.

Con información de Sony.