La historia de Mehran Karimi Nasseri, el hombre que inspiró La Terminal, película protagonizada por Tom Hanks ha vuelto a resonar, luego de que el sábado 12 de noviembre se diera a conocer que murió a los 77 años, a esto te contamos quién fue.

Luego de que medios locales reportaron que Mehran Karimi Nasseri murió en la Terminal 2F del aeropuerto Charles de Gaulle en París, Francia, tras sufrir un paro cardiaco.

Pues Mehran Karimi Nasseri había regresado al aeropuerto hace solo unas semanas, esto pese a que en 2006 salió de la terminal tras ser trasladado a un hospital y de ahí a un albergue.

Mehran Karimi Nasseri, el hombre que inspiró La Terminal con Tom Hanks (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

¿Quién fue Mehran Karimi Nasseri, el hombre que inspiró La Terminal protagonizada por Tom Hanks?

Mehran Karimi Nasseri fue el hombre iraní que durante 18 años vivió en el aeropuerto Charles de Gaulle de París y cuya historia inspiró la película The Terminal protagonizada por Tom Hanks, quien hoy tiene 66 años de edad.

Conocido también como Sir Alfred Mehran, el iraní Mehran Karimi Nasseri nació en 1945 en la provincia de Juzestán, fue hijo de padre iraní y madre británica.

En 1974, Mehran Karimi Nasseri salió de Irán para estudiar en Inglaterra, pero cuando regresó, contó que fue encarcelado por protestar contra la sharía y expulsado.

Por lo que al buscar a donde ir Mehran Karimi Nasser pidió asilo en varios países de Europa pero fue rechazada su petición.

A esto que cuando Mehran Karimi Nasser decidió mudarse al Reino Unido con sus madre, fue asaltado en el andén para ir al aeropuerto Charles de Gaulle a tomar un vuelo hacia Inglaterra.

A lo que Mehran Karimi Nasser vivió un ir y venir por la falta de sus papeles, por lo que desde el 8 de agosto de 1988 hasta julio de 2006 quedó varado en la Terminal 2F del aeropuerto Charles de Gaulle de París.

Asimismo, a su salida del aeropuerto de Paris, Mehran Karimi Nasser estuvo viviendo en el centro de acogida de Emaús, aunque semanas antes de su muerte volvió a la Terminal 2F.

De esto trata La Terminal con Tom Hanks, historia inspirada por Mehran Karimi Nasseri

La Terminal es la película que protagonizó Tom Hanks en 2004, historia inspirada en Mehran Karimi Nasseri.

La historia de la película La Terminal cuenta la travesía de Viktor Navorski, personaje interpretado por Tom Hanks cuando de visita a Nueva York procedente de un país del Este de Europa se entera de que en su país ha tenido lugar un violento golpe de Estado.

A estos hechos Viktor Navorski queda varado en una de las terminales del aeropuerto internacional John F. Kennedy.

Pues el pasaporte de Viktor Navorski pasó a ser de un país que no existe ya que Estados Unidos no reconoce a Krakozhia como una nación soberana, por lo que no puede poner un pie fuera del aeropuerto.

A lo que Viktor Navorski tendrá que adaptarse a una vida dentro de La Terminal, tal y como lo hizo Mehran Karimi Nasseri en la vida real.