Tom Hanks rechazó invitación de Jeff Bezos para viajar al espacio

Tom Hanks rechazó la invitación de Jeff Bezos para viajar al espacio el pasado 13 de octubre, a bordo de su cohete Blue Origin.

Así lo reveló el propio Tom Hanks durante su visita al programa “Jimmy Kimmel Live”, al que acudió el pasado 2 de noviembre para promocionar su nueva película.

Jimmy Kimmel, anfitrión del programa, le preguntó a Tom Hanks si eran ciertos los rumores de que el multimillonario Jeff Bezos lo había invitado a vijar al espacio.

Tom Hanks confirmó la versión, señalando que rechazó la invitación porque debía pagar 28 millones de dólares (más de 576 millones de pesos) para tener un lugar en el cohete.

El actor es una de las celebridades más destacadas de Hollywood y cuenta con una fortuna valuada en 400 millones de dólares (más de 8 mil 232 millones de pesos).

Sin embargo, Tom Hanks dijo no estar dispuesto a desembolsar semejante cantidad de dinero, aunque le vaya muy bien en el trabajo:

“Sí, así es, (Jeff Bezos me invitó) siempre que yo pagara. Ya sabes: cuesta como 28 millones de dólares o algo así. Me va bien, Jimmy, me va bien. Pero no voy a pagar 28 millones”

Tom Hanks