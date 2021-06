Marvel matará al Doctor Strange

Marvel se prepara para darle muerte al Doctor Strange en un magno evento dentro de los cómics, según lo anunció la editorial.

‘The Death of Doctor Strange’ será el nombre de este especial, el cual dará inicio en septiembre de 2021; Marvel no dio más detalles.

No obstante, según una pequeña descripción, este evento implicaría varios volúmenes, pues se le denomina como “La Saga Final”.

Muerte Doctor Strange (Marvel)

Doctor Strange fue creado por Stan Lee y Steve Ditko en 1963, apareciendo por primera vez en ‘Strange Tales #110′ con gran éxito entre la gente.

Sus aventuras místicas empataron muy bien con el ambiente hippie de la época, siendo Strange el héroe favorito de los jóvenes de los 60.

Curiosamente, antes de la historia que veremos en septiembre, Marvel jamás había matado a Doctor Strange de manera oficial.

¿La muerte de Doctor Strange estará relacionada con ‘Multiverse of Madness’?

Ante la revelación de la muerte de Doctor Strange, mucha gente se pregunta si esto afectará lo que veamos en ‘Multiverse of Madness’.

En teoría, lo que sucede en los cómics actuales de Marvel no afecta en ninguna forma lo que sucede con las películas del MCU.

Sin embargo hay un dato a tomar en cuenta; Benedict Cumberbatch terminaría contrato con Marvel tras la siguiente película de Doctor Strange.

Doctor Strange (Disney)

De hecho se ha rumorado que en ‘Multiverse of Madness’ veremos a Clea, la discípula de Strange que durante un momento lo reemplaza.

No obstante, hasta el momento no hay nada oficial por parte de Disney o Marvel; aunque existe una buena posibilidad dada la renovación del MCU.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se estrenará a nivel mundial en marzo de 2022, si no hay un nuevo retraso en las producciones de Marvel.

Con información de Screen Rant.