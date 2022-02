Premios Óscar 2022: ‘Army of the Dead’ de Zack Snyder podría llevarse el Fan Favorite; fans están votando por ella en lugar de ‘Liga de la Justicia’.

Esto mediante una nueva campaña que pide que los fans de Zack Snyder y su “SnyderVerse” ahora voten por ‘Army of the Dead’ para el Fan Favorite de los Premios Óscar 2022.

Cosa que ha resultado, pues en sólo unas horas, ‘Army of the Dead’ se disputa el primer lugar del Fan Favorite de los Premios Óscar 2022 con ‘Cenicienta’.

Army of the Dead Premios Óscar 2022 (@JL_MasterCrack)

Army of the Dead Premios Óscar (@LunaresPlata)

El mensaje es claro, se quiere que de alguna forma Zack Snyder reciba el reconocimiento que creen que el director merece, aunque este llegue con ‘Army of the Dead’ y no ‘Liga de la Justicia’.

Dado que ‘Army of the Dead’ de Zack Snyder sí tuvo un estreno limitado en cines de Estados Unidos, eso la vuelve elegible para la votación de los Premios Óscar 2022.

Con las votaciones cerrando el 3 de marzo, ‘Army of the Dead’ y Zack Snyder tienen muchas posibilidades de estar presentes en los Premios Óscar 2022.

Ana de la Reguera apoya la votación de ‘Army of the Dead’ y Zack Snyder para los Premios Óscar 2022

Por si la campaña de los fans Zack Snyder no fuera suficiente, Ana de la Reguera ha mostrado su apoyo por la votación de ‘Army of the Dead’ para los Premios Óscar 2022.

En un mensaje en Twitter, Ana de la Reguera se mostró sorprendida por el impulso que ha tomado ‘Army of the Dead’ de Zack Snyder de cara a los Premios Óscar 2022.

Esto ha sido tomado por los fans como una muestra del impacto que la campaña de ‘Army of the Dead’ está teniendo en Twitter en estas últimas horas.

Ana de la Reguera apoya a Army of the Dead (@DELAREGUERA)

Algo curioso es que, así como ‘Cenicienta’, ‘Army of the Dead’ no figuraba para nada como una de las películas con posibilidades de llevarse el Fan Favorite de los Premios Óscar 2022.

De hecho, especialistas y prensa pensaban que ‘Spider-Man: No Way Home’ se llevaría la categoría fácilmente; sin embargo, el filme no figura entre los primeros tres lugares en este momento.

Luego de ‘Army of the Dead’ y ‘Cenicienta’, ‘Minamata’ de Johnny Depp está en tercer lugar del Fav Favorite de los Premios Óscar 2022.

Con información de Twitter.