‘La Liga de la Justicia’ de Zack Snyder no es elegible para el “Oscars Fan Favorite”, aclara la Academia

‘La Liga de la Justicia’ de Zack Snyder no es elegible para el “Oscars Fan Favorite”, premio que reconocerá a la película más votada en Twitter.

Malas noticias para el fandom del Snyder Cut, ya que los organizadores de los Premios Óscar 2022 han comentado que la cinta ‘Justice League’ no podrá ganar una estatuilla dorada.

Dicha situación pone un freno al movimiento que desde ayer internautas convocaban para apoyar a Zack Snyder y su versión extendida de ‘La Liga de la Justicia’.

Cinta que tras una larga lucha, en redes sociales, los partidarios del cine de Snyder pudieron ver en HBO Max apenas en el 2021.

¿Por qué ‘La Liga de la Justicia’ de Zack Snyder no es elegible para el “Oscars Fan Favorite”?

La versión de Zack Snyder de ‘La Liga de la Justicia’ no participará por el “Oscars Fan Favorite” porque no está dentro de la lista de películas elegibles de la Academia.

Los organizadores de la edición 94 del Premio Óscar han estipulado en su reglamento que sólo serán elegibles aquellas cintas que estén registradas en su sitio web.

Otra de las razones es que ‘La Liga de la Justicia’ es un proyecto que se estrenó solo en streaming , por lo que tampoco cumple con las reglas de la Academia.

Justice League (Warner Bros)

A pesar de no ser elegible la película de ‘La Liga de la Justicia’, Zack Snyder si puede ser premiado por los internautas de Twitter en Estados Unidos.

Esto porque su largometraje ‘Army of the Dead’, si figura en la lista que publicó la Academia en su página oficial.

Habrá que esperar a ver si los seguidores de Snyder apoyan la cinta para zombis que hizo el realizador para Netflix.

Zack Snyder (Gage Skidmore)

‘La Liga de la Justicia’ no es elegible para el premio “Oscars Fan Favorite”; exclusión le abre la puerta a Spider-Man

Al no ser elegible para el galardón de “Fan Favorite” que se darán en los Premios Óscar 2022, ‘La Liga de la Justicia’ le da vía libre a ‘Spider-Man: No Way Home’.

Largometraje del mismo género que también tiene un importante número de seguidores, los cuales no quedaron satisfechos por la única nominación por “Mejores efectos visuales”.

Habrá que esperar a ver como se desarrollan estas votaciones y quién logra llevarse el nuevo “Oscars Fan Favorite” que la Academia implementó para este 2022.