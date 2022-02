Piden apoyar a ‘Liga de la Justicia’ y Zack Snyder para que ganen un Óscar

Piden apoyar a ‘Liga de la Justicia’ y Zack Snyder en Twitter para que ganen un Óscar, esto luego de que se diera a conocer que premiarán a la película más votada en la red social.

A través del mismo Twitter, Zack Snyder se volvió tendencia, por todos los fans que han lanzado la propuesta de apoyar su versión de ‘Liga de la Justicia’ para que sea reconocida en los Premios Óscar 2022.

Con esto se busca que ‘Liga de la Justicia’, también conocida como el ‘SnyderCut’, por fin tenga el respeto que merece tras todo el drama que implicó su lanzamiento en 2021.

La propuesta es inundar Twitter con el hashtag “#OscarsFanFavorite”, seguido del nombre oficial de ‘Liga de la Justicia’ en inglés: ‘Zack Snyder’s Justice League’.

Si bien esta no es una categoría oficial de los Premios Óscar 2022, se lanzó como una iniciativa para reconocer obras que no se nominaron; de ahí que muchos quieran apoyar a ‘Liga de la Justicia’.

Los fans sabrán si ‘Liga de la Justicia’ fue reconocida hasta el 27 de marzo de 2022, que será cuando se lleve a cabo la ceremonia de los Premios Óscar 2022.

¿Hay posibilidades de que ‘Liga de la Justicia’ y Zack Snyder ganen un Óscar?

El movimiento de Zack Snyder y el “SnyderVerse” es uno de los más fuertes en redes sociales, de ahí que exista una posibilidad de que ‘Liga de la Justicia’ pudiera ganar un Óscar.

Se ha visto que los fans de Zack Snyder y su ‘Liga de la Justicia’ pueden mantener una tendencia por varias horas e incluso días, basta ver el “#ReleaseSnyderCut” y “RestoreTheSnyderVerse”.

Además de que Zack Snyder y la ‘Liga de la Justicia’ casi no tendrían competencia dados los pocos estrenos relevantes que no fueron reconocidos con una nominación a los Premios Óscar 2022.

No obstante, sí tendría un rival fuerte y ese sería ‘Spider-Man: No Way Home’, que también fue discusión en Twitter en varias ocasiones en 2021, incluso más que Zack Snyder y ‘Liga de la Justicia’.

Asimismo no podemos dejar de lado que Zack Snyder y ‘Liga de la Justicia’ son temas delicados en Hollywood, por toda la polémica que generan a su alrededor.

Es probable que los Premios Óscar 2022 quieran evitar problemas; aunque es casi un hecho que gane o pierda ‘Liga de la Justicia’ y Zack Snyder, habrá mucha discusión en Twitter.

