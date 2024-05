Nadie sabe de qué trata, pero la quieren censurar ¿por qué? Te contamos lo que pasa con The Seed of the Sacred Fig, la película de Cannes 2024.

La edición número 77° de Cannes 2024 que se celebrará del 14 al 25 de mayo ya está causando revuelo, debido a una controversia.

Pues el gobierno de Irán ha lanzado una prohibición para la película The Seed of the Sacred Fig, cinta que estaría por llegar a Cannes 2024.

Luego de que se reportara que el gobierno de Irán prohibió al director Mohammad Rasoulof -de 52 años de edad- de The Seed of the Sacred Fig asistir al Festival de Cannes 2024.

Con ello, el gobierno irani ha acosado a los productores y actores de la película The Seed of the Sacred Fig luego de haber sido citados para ser interrogados.

Así como, también se les ha prohibido salir del país “a algunos de los actores de la película se les ha prohibido salir, y según sus declaraciones, después de varias horas de interrogatorio, se les pidió que le pidieran al director que retirara la película del festival de Cannes”.

Así lo dió a conocer el abogado de derechos humanos Babak Paknia, a través de una serie de publicaciones en la red social X.

No es la primera vez que Irán lanza prohibiciones al director de la película The Seed of the Sacred

Tan solo el año pasado, en 2023, Mohammad Rasoulof no pudo asistir como jurado del festival de Cannes.

Mientras que en 2022, el director Mohammad Rasoulof de The Seed of the Sacred Fig fue arrestado, tras publicar declaraciones en las que criticó la violencia del gobierno iraní contra los manifestantes.