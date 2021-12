Playera de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ habría filtrado el aspecto de Kang, que nos recuerda mucho a su versión clásica de los cómics de Marvel.

La mencionada playera de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ sería de las que le dieron al staff de la película, se puede ver el casco de Ant-Man con Kang reflejado.

Luego de que se subiera la foto de Kang en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, fue borrada rápidamente, incluso la cuenta fue desactivada; pero ya se había hecho viral.

Playera de Kang en Ant-Man and the Wasp: Quantumania (@chusve)

Aunque la saga del Hombre Hormiga siempre se ha visto como relleno para el MCU, ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ destaca porque sería la primera aparición de Kang en cine.

De momento no hay nada confirmado acerca del aspecto o rol de Kang en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’; pero los primeros detalles podrían surgir muy pronto.

‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, con todo y Kang, se estrenará en cines de todo el mundo hasta el 28 de julio de 2023.

¿Cuál será el papel de Kang en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’?

Como ya pudimos ver en ‘Loki’, Kang “El Conquistador” será el villano principal de esta etapa del MCU, de ahí su importancia para ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’.

En los cómics, Kang es un viajero del tiempo, quien viene al pasado con el fin de evitar un cataclismo que acabará con las líneas del tiempo; además de salvar a su amada, la Princesa Ravonna.

En ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ podría presentarse de la misma manera, ya vimos un guiño de esto en el primer avistamiento de Kang en ‘Loki’.

Kang (Marvel)

Dado que el reino cuántico es la clave para el viaje en el tiempo, Kang podría estar por demás interesado en los protagonistas de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’.

Ahora bien, aunque sus intenciones son “nobles”, la idea de Kang es conquistar nuestra realidad para salvarla, lo que llevaría a un enfrentamiento en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’.

Por lo menos si ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ sigue al pie de la letra el origen de Kang, recordemos que Disney y Marvel tienden a cambiar varias cosas en sus filmes.

Con información de Comic Book.