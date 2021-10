Bill Murray aparecería en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, siendo esta su primera participación en una película de Marvel dentro del MCU.

Fue el propio Bill Murray quien habría confirmado su presencia en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ durante una entrevista para Frankfurter Allgemeine.

Durante la charla con el medio alemán, Bill Murray señaló que acababa de participar en una película de Marvel; aunque en un primer momento no dio detalles de cuál era.

Bill Murray en el 14th Rome Film Festival (REUTERS/WENN)

Sin embargo, unos instantes después Bill Murray señaló que el director de esa película de Marvel era el mismo que el que filmó hace más de 21 años la primera entrega de ‘Triunfos Robados’.

Rápidamente los fans dieron cuenta que Peyton Reed, director de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, fue quien estuvo a cargo de la mencionada ‘Triunfos Robados’ con Kirsten Dunst.

Luego entonces, Bill Murray será parte del elenco de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, si es que el actor no nos jugó una de sus características bromas.

El papel de Bill Murray en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ sería muy pequeño

Ahora bien, no hay que esperar que Bill Murray sea un personaje relevante en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, de hecho sería una participación pequeña y única.

En la misma entrevista Bill Murray señaló que actuó en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ sólo para ver cómo era estar en una de las películas de Marvel.

Sin embargo, no es algo que le interese repetir; eso significa que fuera de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, Bill Murray no será un recurrente del MCU.

Ant-Man and the Wasp (Disney)

Si bien a Marvel le gusta que actores y actrices repitan sus papeles en varias películas, aunque sean personajes secundarios, a veces se dan casos como el de Bill Murray.

Donde personalidades relevantes sólo hacen pequeños cameos y no se vuelven a parar por el MCU; esta sería la idea detrás de Bill Murray en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’.

Lamentablemente tendremos que esperar un rato para ver a Bill Murray en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, pues la película se retraso hasta el 28 de julio de 2023.