¿Quién es Victoria Alonso? La productora de Marvel que recomienda a actores aprender español y que se ha ganado la admiración de todos.

Victoria Alonso se ha vuelto rápidamente en tendencia en redes sociales, luego de que durante una entrevista en la premier de “Eternals” junto a Salma Hayek le dice a todos los gringos aprendan español.

El mejor momento de hoy:



Victoria Alonso, presidenta ejecutiva de Marvel Studios, diciendo en la premiere de #Eternals "QUE APRENDAN ESPAÑOL".pic.twitter.com/Jy7qg8s8wP — Geek Zone 🍿🎃 #Eternals #Uncharted (@GeekZoneGZ) October 19, 2021

¿Y quién es? Pues nada más ni menos que Victoria Alonso es una de las mujeres más poderosas en la industria de Hollywood, al ostentar el cargo de Presidenta de Producción Física y Postproducción, Efectos Visuales y Producción de Animación de Marvel Studios.

En donde Vistoria Alonso es la encargada de supervisar todos los largometrajes del Universo Marvel y así como las producciones de Disney +.

Victoria Alonso la heroína Argentina de Marvel. Victoria Alonso es una latina oriunda de Buenos Aires, que a los 19 años llegó a Estados Unidos con el sueño de convertirse en actriz .

Aunque su camino llevó a Victoria Alonso por otro rumbo, al convertirse en asistente de producción de comerciales. Pero todo cambiaría cuando en 2006 ingresó a trabajar en Marvel como VP de efectos visuales y postproducción.

Victoria Alonso en la promoción de ‘Capitana Marvel’ (Marvel/Disney)

Dos años más tarde a Victoria Alonso se le presentaría su gran oportunidad al trabajar como coproductora de “Iron Man” y así siguió con este puesto en los filmes “Iron Man 2″, “Thor” y “Capitán América: El primer vengador”.

Ya para 2012, Victoria Alonso fue ascendida al cargo de productora ejecutiva para la primera película protagonizada por el famoso equipo de superhéroes de Marvel “Avengers”.

Actualmente, Victoria Alonso ha trabajado por 15 años en los estudios Marvel, en donde se calcula que bajo su mandato como producción ha reportado más de 20 mil millones de dólares al estudio .

Kevin Feige, el productor Jonathan Schwarz, Victoria Alonso y el co presidente Louis D’Esposito (Marvel)

Y entre los reconocimientos que ha recibido el trabajo de Victoria Alonso, fue la nominación junto a su equipo de producción en los pasados premios Emmy por su trabajo en la serie WandaVision.

Asimismo, próximamente estará fungiendo como productora ejecutiva en los próximos estrenos de Marvel, “Eternals”, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y “Thor: Love and Thunder”.