‘The Flash’ borraría las películas de Zack Snyder del DCEU; esto de acuerdo a un rumor de un insider quien asegura saber de las primeras proyecciones del filme del velocista.

En una publicación en Twitter, el usuario “MyTimeToShineHello”, conocido por lanzar información principalmente de Marvel, mencionó lo anterior de ‘The Flash’.

Supuéstamente ya se están llevando a cabo las primeras pruebas de ‘The Flash’ con público y una persona le informó parte de lo que veremos en la película.

Reboot DCEU The Flash (@MyTimeToShineH)

Normalmente no twitteo sobre cosas de DC; pero tengo un amigo que ha visto The Flash y la película borrará todas las películas que Snyder ha hecho. Man of Steel, Batman v Superman y Justice League nunca sucedieron ahora. Borrado de la continuidad. Affleck y Cavill se van.

MyTimeToShineHello