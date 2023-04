Hace unos días se estrenó la película de Super Mario Bros. y ya hay un actor que quiere a Pedro Pascal en la secuela de la película como Wario.

Al parecer el fanatismo por el actor de momento Pedro Pascal -de 48 años de edad- se ha desbordado por todo lados y hasta tiene entre sus fans a celebridades de Hollywood.

Luego de que un actor protagonista en Super Mario Bros. La Película nominara a Pedro Pascal para el personaje de Wario en una posible secuela.

Pedro Pascal llega a los Premios Oscar 2023 (Jordan Strauss/Invision/AP / Jordan Strauss/Invision/AP)

Jack Black quiere a Pedro Pascal como Wario en una secuela de película de Super Mario Bros.

Pedro Pascal como Wario en una secuela de Super Mario Bros., al menos así lo imaginó Jack Black si se arma la posible secuela.

A través de una entrevista a Game Spot, el actor Jack Black -de 53 años de edad- quien da voz a Bowser en la película de Super Mario Bros, espera pronto tener una secuela.

Sin embargo, pese a sus deseos, el actor, cantante y comediante Jack Black apunta que tal vez no regrese para la secuela de Super Marios Bros. La Película

Esto según palabras del propio Jack Black quien dijo que el mismo villano no siempre regresa para las secuelas.

“Hice varias películas de Kung Fu Panda y cada una tenía un villano diferente. Podrían hacer lo mismo con Mario”. Jack Black

A esto Jack Black aseguró que Pedro Pascal, podría ser el actor para dar voz a uno de los villanos más destacados de la franquicia de Mario Bros., nada más ni menos que a Wario.

“¿Y si hay un villano más poderoso y malvado? Si es así, puede que tenga que volver para ayudar a Mario y a los demás para defender nuestro universo contra otra fuerza del mal. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Wario. Pedro Pascal es Wario”. Jack Black

Jack Black quiere a Pedro Pascal como Wario en una secuela de Mario Bros. (Allison Dinner / Allison Dinner/Invision/AP)

Declaración que toma a todos por sorpresa, pese a que Pedro Pascal se encuentra en su mejor momento actoral por ser el protagonista de The Last of Us y The Mandalorian.

Y luego de que semanas atrás Pedro Pascal fuera nominado a ser Mario Bros ante el rechazo a Chris Pratt -de 43 años de edad-; después de su sketch en Saturday Night Live.

Por lo que ahora, Jack Black imagina a Pedro Pascal dentro de la saga de Mario Bros sin problema alguno.

Lo cual sería una gran sorpresa, pues entre comentarios a los fans les gustaría ver a Pedro Pascal siendo el malo y no el héroe.

Pese a que esto no suena nada mal, por el momento la idea de tener a Pedro Pascal como Wario es una sugerencia Jack Black.

Ya que además, por ahora la película Marios Bros no ha confirmado alguna secuela de esta, así como posibles actores.

¿Pedro Pascal en Mario Bros? Un actor lo quiere en la secuela de la película como Wario (Especial)

¿Quién es Wario, personaje al cual Jack Black ve interpretando Pedro Pascal para posible secuela de Super Mario Bros?

Wario es el personaje que Jack Black ve para Pedro Pascal; mismo que salió de los videojuegos de Nintendo como archirrival de Mario Bros.

La aparición de Wario fue por primera vez en 1992 en Super Mario Land 2: 6 Golden Coins.

Asimismo, su nombre Wario proviene del nombre del propio Mario, pero unido al adjetivo japonés warui (malo), por lo cual el nombre de Wario significa Mario Malo.

La voz original de Wario es Charles Martinet -de 67 años de edad- y quien también da voz a Mario, Luigi, Wario y Waluigi en los videojuegos.