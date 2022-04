Los proyectos de Will Smith siguen cayendo como consecuencia del golpe que le dio a Chris Rock en los Oscar 2022; ahora Netflix anunció la cancelación de ‘Bright 2′.

Esto fue dado a conocer por Lucas Shaw de Bloomberg, quien señaló que tras años de planeación, Netflix decidió no seguir adelante con ‘Bright 2′ de Will Smith.

Si bien Lucas Shaw aclaró que la cancelación de ‘Bright 2′ no respondería a lo sucedido en los Oscar 2022, para muchos resulta curioso que se anuncie la cancelación luego de dicho evento.

Will Smith en Bright (Tomada de video)

‘Bright 2′ iba a ser la secuela de la primera película de gran impacto y presupuesto de Netflix, estrenada en 2017, con Will Smith como uno de los protagonistas.

Si bien la primera ‘Bright’ fue calificada como mediocre por la crítica, el público respondió muy bien a la misma, de ahí que Netflix confirmará la segunda parte con Will Smith otra vez en el principal.

Sin embargo, todo indica que ‘Bright 2′ ya no se llevará a cabo nunca, por lo menos no como se tenía planeado originalmente.

‘Bright 2′ llevaba mucho tiempo en el limbo de Netflix

A muchos sorprendió el anuncio de la cancelación de ‘Bright 2′, no tanto por lo sucedido con Will Smith; más bien porque se pensó que Netflix ya había cancelado la película hace tiempo.

Como ya mencionamos, ‘Bright’ se estrenó en 2017, no se supo nada de su secuela hasta que se anunció su cancelación; ni siquiera Will Smith hablaba de ella.

Esto es de destacar, pues Netflix trata que sus contenidos más exitosos tengan una continuidad casi inmediata, para muestra tenemos ‘Stranger Things’ o ‘The Witcher’.

Bright (Netflix)

O para las películas, está ‘Army of the Dead’ y ‘Army of Thieves’ del universo de Zack Snyder, que se estrenaron en el mismo año, con apenas unos meses de diferencia.

Para el caso de ‘Bright 2′, Netflix jamás dio una actualización al respecto; enfocándose en otras franquicias, lo mismo que Will Smith.

Tras la cancelación oficial de ‘Bright 2′, Will Smith se habría quedado sin ninguna producción para el futuro inmediato, habrá que ver si el actor vuelve a ser requerido o es el fin de su carrera.

Con información de Comic Book.