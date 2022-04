El cineasta Michael Bay habló sobre la cachetada de Will Smith a Chris Rock en los premios Oscar 2022, afirmando que no dudaría en volver a trabajar con él.

Michael Bay, director de películas como ‘Armageddon’ y ‘Transformers’, opinó que el acto violento de Will Smith sin duda es reprobable, pero no se debe castigar hundiendo su carrera.

Y es que, Michael Bay consideró que a pesar de haber perdido el juicio, Will Smith supo mesurarse y, a pesar de haber golpeado a Chris Rock, le causó el menor daño posible.

Will Smith, actor. (Jordan Strauss / Invision/AP)

Michael Bay reconoce que la cachetada de Will Smith a Chris Rock “estuvo mal, no importa el porqué”

En una entrevista para Entertainment Weekly, Michael Bay, quien dirigió a Will Smith en ‘Dos policías rebeldes’, defendió al actor cuando le preguntaron si está dispuesto a volver a trabajar con él:

“Absolutamente, al 100 por ciento. Es un tipo muy equilibrado” Michael Bay, director de cine

Enseguida, Michael Bay dio su opinión sobre la cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock en la gala de los Oscar 2022, provocando que fuera vetado de la premiación por 10 años.

Así, Michael Bay destacó que Will Smith pudo haber matado al comediante que insultó a su esposa, Jada Pinkett, pero tuvo la suficiente cordura para causarle el menor daño posible:

“Lo primero de todo es que estuvo mal, no importa el porqué. Pero cuando la gente dice: ‘Oh, lo podría haber matado’. No, un bofetón es diferente. ¿Un puñetazo? Sí, ahí sí que puedes matar a alguien, pero Will le dio un bofetón” Michael Bay, director de cine

Will Smith golpea a Chris Rock (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

Michael Bay pide a la gente que ponga su atención en cosas más importantes que la cachetada de Will Smith

Sobre las voces que piden que Will Smith sea castigado de tal forma que no pueda retomar su carrera en Hollywood, Michael Bay dijo que la gente debe poner us atención en cosas realmente importantes:

“Todo el mundo está hablando sobre esto, pero, ¿sabes qué? Te pones a pensar en la vida y es como ‘oh Dios mío’. He estado muy afectado por todo el tema de la guerra de Ucrania, he estado en Kiev y conozco al alcalde. Hay cientos de bebés saltando por los aires y la gente está preocupada por esto. No sé. Vale, ha ocurrido algo dramático, pero creo que deberíamos tener claras nuestras prioridades” Michael Bay, director de cine

Michael Bay dirigió a Will Smith en las dos primeras películas de ‘Dos policías rebeldes’ y volvería a trabajar con él en la cuarta entrega de la saga.

Sin embargo, el proyecto fue paralizado tras la cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock.

La misma situación ha sucedido con la película Deadshot o el biopic que Apple preparaba sobre la vida de Will Smith.