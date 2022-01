‘Morbius’: Sony Pictures retrasará su estreno en cines tres meses.

Todo parece indicar que la cinta protagonizada por Jared Leto tendrá que esperar.

Una de las película que más expectativas han causado entre los cinéfilos para este 2022 es ‘Morbius’.

La historia del vampiro Michael Morbius, se había programado para ser exhibida en pantallas de cine el 28 de enero de 2022.

Sin embargo, se ha dado a conocer, por parte de Sony Pictures, que esta fecha de estreno se modificará.

Nuevo póster 'Morbius' (Sony Pictures)

Será hasta el próximo 1 de abril de 2022 cuando la película ‘Morbius’, producida por Sony Pictures, tenga su aparición en la pantalla grande.

Sin duda tristes noticias para quienes ya se estaba preparando para acudir al cine en el mes de enero y ver la actuación de Jared Leto.

¿Por qué se retrasará Morbius?

La película ‘Morbius’, estelarizada por Jared Leto, aplazará su estreno en salas de cine debido al incremento de casos de Covid-19 que hay en todo el mundo.

La variante Ómicron está causando que nuevamente algunos lugares cierren sus puertas al público.

Dicha situación, hizo que Sony Pictures tomará la decisión de estrenar Morbius hasta el mes de abril de 2022.

'Morbius' (Marvel Entertainment)

Otro de los factores para el retraso de Morbius es que Sony busca replicar los éxitos conseguidos con ’Spider-Man: No Way Home ’ y ‘ Venom: Let There Be Carnage ’.

Cintas que reportaron buenos números en taquilla, por lo que no verían con malos ojos, que Morbius llegué cuando la pandemia deje que la gente vaya al cine.

¿Cuántas veces se ha retrasado el estreno de Morbius?

La película ‘Morbius’ ha sido retrasada en varias ocasiones por Sony Pictures.

Inicialmente, ‘Morbius’, estaba programada para exhibirse el 31 de julio de 2020.

No obstante, el Covid-19 y el cierre de cines hizo que ‘Morbius’ modificará su estreno.

La nueva fecha de ‘Morbius’ que se dio fue el 19 de marzo de 2021.

Sin embargo, el cine no mostró una clara recuperación en taquilla por lo que Sony estableció que ‘Morbius’ volvía a aplazarse hasta el 8 de octubre de 2021.

Dichos planes para ‘Morbius’, también se modificaron para dar como fecha de estreno el 21 de enero de 2022.