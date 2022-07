‘Morbius’, la película de superhéroes favorita de internet, ya está disponible en HBO Max desde este 1° de julio de 2022; el propio servicio confirmó su llegada.

‘Morbius’ hace su arribo a HBO Max luego de convertirse en todo un fenómeno de internet, no por ser una buena cinta, sino por ser todo un cúmulo de malas decisiones a su alrededor.

En otras palabras, ‘Morbius’ es más conocida por todos los memes y burlas a su alrededor, que por lo que implica para el SpiderVerse y el cine de cómics en general.

Morbius en HBO Max (HBO Max)

Obviamente las reacciones al estreno de ‘Morbius’ en HBO Max no se han hecho esperar, trayendo de regreso todos los memes alrededor del filme, sobretodo el de ‘It’s Morbing Time’.

De hecho, muchos señalan que ‘Morbius’ es tan mala que sólo se tardó en llegar 3 meses a HBO Max, mientras que ‘Spider-Man: No Way Home’ aún no se estrena en la plataforma.

Aún así, es muy probable que ‘Morbius’ se convierta en la película más vista de HBO Max de los próximos días, principalmente por el “morbo” que provoca en las personas.

‘Morbius’ es uno de los casos más raros de la historia del cine

Más allá de su dudosa calidad, ‘Morbius’ ya ha sido objeto de todo un análisis a su alrededor, pues se trata de uno de los casos más peculiares del mundo del cine.

‘Morbius’ es una película que fue ninguneada en su estreno, para ser recuperada en su lanzamiento en tiendas digitales; más no como una revalorización, sino como una burla hacía el producto.

‘Morbius’ se hizo famosa por ser una parodia de sí misma, lo cual fue explotado por la gente en redes sociales; no se trata de una película “buena que es mala”, sino de una obra profundamente mala.

'Morbius' ( Sony Pictures Entertainment / YouTube )

Lo cual ha servido para que ‘Morbius’ se mantenga vigente, al grado que Sony decidió gastar más en la película volviéndola a estrenar y volviendo a ser un fracaso, algo nunca antes visto.

De hecho, todo lo que tenga que ver con ‘Morbius’ es alabado por el público; pero eso no se traduce en un mejor desempeño económico.

El punto es que los fans aman ‘Morbius’; pero no están dispuestos a pagar en ella, de ahí que ahora que está en HBO Max, se espere que tenga una buena cantidad de visualizaciones.

Con información de HBO Max.