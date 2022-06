Luego de volverse un fenómeno viral en internet, Sony decidió darle una segunda oportunidad a ‘Morbius’ en cines, reestrenando la película en mil complejos de Estados Unidos; sin embargo, las cosas no salieron como esperaban.

Que ‘Morbius’ fuera un éxito en los memes no se tradujo en un repunte de taquilla, al contrario; el reestreno de la película sólo confirmó el gran fracaso que es.

‘Morbius’ apenas si alcanzó los 300 mil dólares (5.8 mdp) en su fin de semana de reestreno, que se traduce en unos 300 dólares por sala, o lo que es lo mismo, sólo 30 personas la fueron a ver en cada complejo.

'Morbius' ( Sony Pictures Entertainment / YouTube )

En otras palabras, no hubo ese llamado masivo que Sony esperaba con el regreso de ‘Morbius’ a cine; de hecho, este movimiento habría incrementado las pérdidas de la película.

Tomando en cuenta el gasto que significó volver a instalar ‘Morbius’ en más de mil cines en todo Estados Unidos, luego que la película ya estuviera casi de salida.

El caso de ‘Morbius’ demuestra que no porque algo se haga famoso en internet significa que tendrá el mismo éxito en el mundo real.

‘Morbius’ quiso competir contra ‘Jurassic World: Dominion’ y ‘Top Gun: Maverick’

La apuesta de Sony con ‘Morbius’ lucía destinada al fracaso desde el anuncio del reestreno; sobretodo porque se dio en una fecha altamente competida.

Sony quiso que ‘Morbius’ se pusiera al nivel de ‘Jurassic World: Dominion’, el estreno fuerte de la semana; y ‘Top Gun: Maverick’, la que está llamada a ser la película del verano.

Como ya vimos, los memes de ‘Morbius’ no pudieron ocultar la baja calidad del filme, siendo aplastada por los proyectos mencionados.

'Morbius' ( Sony Pictures Entertainment / YouTube )

Incluso ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, que lleva un mes en el cine, logró una mayor taquilla que ‘Morbius’; el héroe del MCU hizo unos 10 mdd en Estados Unidos.

También a tomar en cuenta que actualmente ‘Morbius’ puede ser descargada o rentada en tiendas digitales, por un precio menor a un boleto de cine en Estados Unidos.

De hecho fue debido al estreno digital de ‘Morbius’ que la película se hizo famosa en internet, cosa que Sony no vio, pensando que el amor por el Vampiro Viviente fue algo espontáneo.

Con información de Gizmodo.