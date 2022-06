Luego de ser un fracaso en taquilla, revivir gracia a los memes y volver a ser un fracaso en taquilla, HBO Max anunció que ‘Morbius’ llegará muy pronto a su plataforma.

Esto mediante un tráiler promocional de ‘Morbius’, el cual muestra bastantes partes de la película, incluyendo una escena con el Buitre que jamás salió en cines.

De momento no hay fecha de estreno para ‘Morbius’; pero es posible que llegue en agosto de 2022, tomando en cuenta que ‘Spider-Man: No Way Home’ estará disponible en HBO Max durante julio.

La línea entre ser un héroe o un villano está rota. Morbius llega próximamente a #HBOMax. pic.twitter.com/yRZHbFv7S4 — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) June 15, 2022

Hay que mencionar que hasta donde se ha mencionado, la versión de ‘Morbius’ que veremos en HBO Max es la misma que estuvo disponible en cines de todo el mundo.

Lo que significa que no tendremos algún corte del director de ‘Morbius’ o una versión extendida de la película con todo lo que se eliminó, y que pudimos ver en los diversos tráilers.

Habrá que ver si el meme de ‘Morbius’ le da impulso a la película en HBO Max, o acaba fracasando como en sus incursiones en cine.

No hay planes para que Morbius tenga más apariciones en cine

Debido al enorme fracaso que significó ‘Morbius’ en sus dos estrenos en cine, al momento no hay más planes para que hacer una nueva película del personaje o siquiera que este tenga más apariciones.

Si bien Sony tiene la intención de hacer una película de Los 6 Siniestros, donde Morbius sería uno de los involucrados, no parece que este tenga posibilidades de regresar.

Jared Leto, quien interpreta a Morbius en la película, señaló recientemente que no hay planes para que el Vampiro Viviente regrese al cine, por lo menos en el futuro inmediato.

Memes Morbius (Especial)

Obviamente todo dependerá de cómo sean recibidas las siguientes películas del SpiderVerse tras ‘Morbius’; recordemos que se tiene planeada una de Kraven, El Muerto, sin olvidar el retrasado proyecto de la Gata Negra.

Si las próximas cintas de Sony sobre Spider-Man tienen un éxito moderado, dando pie al tan anunciado crossover de villanos, es posible que Morbius regrese una vez más.

Pero si eso no sucede, podríamos haber visto el final de Morbius, así como del SpiderVerse de Sony, una vez más.

Con información de HBO Max.