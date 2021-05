La primera película de ‘Misión: Imposible’ (1996) dirigida por Brian De Palma tiene una de las escenas mas icónicas del cine junto a Tom Cruise, misma que casi no logra gabarse.

En una entrevista que realizó Tom Cruise para el Blu-ray del 25 aniversario de ‘Misión: Imposible’, reveló que la escena icónica casi no se graba.

Esta escena es cuando el personaje de Tom Cruise, Ethan Hunt, baja por una de las oficinas de la CIA sostenido por un cable en su cintura.

Sin embargo, Tom Cruise reveló que casi no graban la escena ya que, cada vez que lo intentaban se golpeaba la cara.

Lo frustrante es que, de acuerdo a la trama de ‘Misión: Imposible’, esta escena, de ser así habría activado la alarma en la bóveda de la CIA.

De acuerdo a Tom Cruise, la escena de la CIA fue bastante complicada porque no podía mantener el equilibrio lo suficientemente rápido mientras colgaba del cable.

Esto hacía que cada vez que la grababan, Tom Cruise caía de bruces mientras el tiempo seguía corriendo.

Lo único que se le pudo ocurrir en ese momento a Tom Cruise para lograr mantener el equilibrio fue colocar libras esterlinas en sus zapatos a modo de contrapeso.

“Se nos estaba acabando el tiempo y seguía golpeándome la cara y la toma no funcionaba. El director Brian de Palma dijo: ‘Hagamos esta toma una vez más y si no funciona tendré que eliminar esa acción’. Yo respondí: ‘puedo hacerlo’ y bajé al suelo y no lo toqué. Recuerdo que pensé: ‘oh, dios mío no lo toque’ y me mantenía en el aire, me mantenía, me mantenía, me mantenía. Y estaba sudando y sudando y la cámara seguía filmando.”

Tom Cruise