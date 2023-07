Barbie lleva un día en cartelera y ya es todo un fenómeno, aunque algunas personas tienen ciertas dudas sobre la película por el posible cameo de Max Steel.

Así es, más allá de la sátira que es Barbie y el trabajo de Greta Gerwig; lo que ha desatado debate es la aparición de Max Steel, sobretodo por una supuesta escena secreta.

Más aún siendo que Max Steel también es un muñeco de Mattel, el cual fue bastante famoso a inicios de los 2000.

¿Qué tan cierta es esa supuesta aparición de Max Steel en Barbie en una escena secreta? Aquí te lo diremos.

Max Steel (Mattel)

¿Max Steel aparece en Barbie? Esta es la verdad

No, Max Steel no aparece en Barbie; no hay una escena secreta en la película, tampoco hay menciones al personaje; lo que vean confirmando su presencia es información falsa.

De hecho, asistentes a las primeras funciones de Barbie han mencionado esto, que Max Steel no está en la película, lo cual fue una decepción para muchos y muchas.

Hubo quienes esperaban que saliera en una escena secreta en los créditos, pero Greta Gerwig no metió ninguna secuencia de este tipo en la película.

La única mención velada que hay a otro producto fuera de Barbie es a las Bratz, al presentar a un grupo de adolescentes con nombres y características similares a las muñecas.

Max Steel en Barbie (Especial)

¿Por qué se pensaba que Max Steel aparecía en Barbie?

Resulta curioso que mucha gente en realidad esperaba la aparición de Max Steel en la película de Barbie, ya sea de manera directa en la historia o como parte de una escena secreta.

Esto se debe a la versión de fans -tanto de Barbie como de Max Steel- de que él es en realidad el verdadero novio de la muñeca y no Ken, a quien se le considera sólo su amigo.

Claro que esto no es algo oficial dentro de Mattel, donde se mantiene el hecho de que Barbie y Ken son pareja desde hace años.

Hay que mencionar que la marca Max Steel ha tenido una baja en su popularidad desde 2013, por lo que era poco probable que se le hiciera siquiera una mención.