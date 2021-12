Henry Cavill: Matthew Vaughn lo quiere para una nueva película de Superman, según reveló en una entrevista.

Matthew Vaughn, director de películas como ‘Kingsman’ o ‘X-Men: First Class’ ha declarado que le gustaría hacer una película “ colorida y divertida ” de ‘Superman’ con Henry Cavill.

Henry Cavill es uno de los actores que ha interpretado a Superman en las películas ‘Man of Steel’, ‘ Batman vs Superman’ y ‘League of Justice’, además de la versión de Zack Snyder de esta última.

Sin embargo, Warner Bros reveló sus planes de querer hacer una nueva historia de Superman pero sin Henry Cavill, lo que ha hecho que los fans no estén del todo de acuerdo.

Esto debido a que muchos aseguran que, junto a Christopher Reeve , Henry Cavill ha dado una de las mejores interpretaciones de ‘Superman’.

Henry Cavill (@henrycavill)

Matthew Vaughn quiere hacer una secuela de ‘Man of Steel’ con Henry Cavill

Durante una entrevista para The Wrap, Matthew Vaughn, mejor conocido por películas como ‘ Kingsman’, ‘Kick Ass’, ‘X-Men: First Class’, declaró que entre sus planes está hacer una secuela de ‘Man of Steel’.

Y, por supuesto que Matthew Vaughn quiere de nueva cuenta a Henry Cavill como el hijo de Kripton.

“Sigo pensando que hay espacio para una nueva película de ‘Superman’ pero colorida y divertida. No una oscura” Matthew Vaughn, director.

El director aseguró que el trabajo de Henry Cavill como Clark Kent fue “increíble” y sabe que juntos podrían hacer una mejor película de ‘Superman’.

Por su parte, el actor comentó: “Todavía me quedan muchas historias por hacer con ‘Superman’, y me encantaría tener la oportunidad”.

Superman (Warner Bros. Pictures)

Henry Cavill está dispuesto a regresar como Superman

Henry Cavill, actor británico, ha reiterado en varias ocasiones que le encantaría volver como Clark Kent.

Pues en varias entrevistas, Henry Cavill aseguró que tiene muchas ganas de seguir interpretando a ‘Superman’.

Henry Cavill incluso reveló que para el corte final de ‘ Man of Steel ’, muchas de sus escenas emocionales tras la muerte del general Zod , fueron desechadas.