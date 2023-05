Parece que nada puede detener a Mario Bros. La Película, han pasado casi dos meses desde su estreno y el filme sigue rompiendo récords en taquilla, superando ahora a Frozen de Disney.

De acuerdo con el último reporte de la taquilla mundial, Mario Bros. La Película ya tiene 1288 mdd (22.7 mil millones de pesos) en su recaudación, con lo que deja atrás a la cinta de Disney.

Pues en su momento Frozen logró 1284 mdd en taquilla (22.6 mil millones de pesos) , siendo la película animada más taquillera de la historia en ese momento, aunque fue superada posteriormente por otros proyectos de Disney.

Por su parte, Mario Bros. La Película se perfila para ser una de las películas con mejor taquilla de 2023, si no es que la más exitosa del año.

Super Mario Bros. (Nintendo / Universal Pictures)

Mario Bros. La Película es la tercera película animada más taquillera de la historia

Al superar a Frozen, Mario Bros. La Película se ha convertido en la tercera película animada más taquillera de la historia; aunque Disney se mantiene reinando.

Mario Bros. La Película aún tiene por delante a Frozen II con 1453 mdd (25.6 mil millones de pesos) y el remake de El Rey León con 1663 mdd (29.3 mil millones de pesos) .

Por otra parte, la película de Universal y Nintendo ya se coló al Top 20 de películas con mayor recaudación en la historia, contando animadas y live action.

Actualmente está en el lugar número 19, lugar que precisamente ocupaba Frozen hasta hace unos días.

Super Mario Bros. La Película (Especial)

¿Mario Bros. La Película podría ser la película animada más taquillera?

Muchos fans quieren que Mario Bros. La Película sea la película animada más taquillera de la historia; cosa que luce un poco complicado, aunque no hay que descartarlo.

Mario Bros. La Película ha disminuido su recaudación en las últimas semanas, debido al estreno de grandes producciones y que ya se puede comprar en digital en Estados Unidos.

Con la llegada de Spider-Man: Across the Spider-Verse, Transformers: El Despertar de las Bestias y The Flash, podríamos ver lo último de Mario en el cine.

Aún así, no parece que Universal quiera sacar de cartelera a su película, debido a que se mantiene saludable en todo el mundo. Habrá que ver cómo le va en las próximas semanas.

Super Mario Bros. La Película (Nintendo / Universal)

Con información de Anime News Network y Box Office Mojo.