Los fans de Harry Potter se alegran porque J. K. Rowling no estará en el especial de HBO Max. Tras anunciarse que la escritora británica no participaría en la reunión, los seguidores de la saga se mostraron felices.

La reunión del elenco de Harry Potter, con motivo de los 20 años del lanzamiento de la primera película fue una noticia que sacudió la redes sociales.

Los fieles amantes de esta saga cinematográfica de magos, aplaudieron el reencuentro, que organiza HBO Max, donde Daniel Radcliffe, Rupert Grintt y Emma Watson se sentarán a platicar sobre Harry Potter.

Harry Potter (Warner Bros.)

De igual manera, como si de otra buena noticia se tratara, los fans se mostraron contentos con la confirmación de que J. K. Rowling no estaría en dicho evento que se estrenará en enero de 2022.

No obstante, cabe destacar que la ausencia de J. K. Rowling no será total, ya que al ser la creadora de la saga de Harry Potter, no se le puede desvincular completamente del proyecto.

Lo único que se verá de J. K. Rowling será a través de archivos audiovisuales, los cuales formaran parte del especial televisivo que tiene preparado HBO Max para su audiencia.

¿Por qué J. K Rowling no es tan querida entre los seguidores de Harry Potter?

Con el paso del tiempo, la novelista J. K. Rowling ha perdido el cariño entre los fans de Harry Potter. Ya no le tienen tanto estima como al inicio de la saga.

Esto por algunas declaraciones desafortunadas que realizó en contra de la comunidad transgénero.

En 2020, la creadora de las novelas de Harry Potter, se vio envuelta en una polémica por unos tweets, donde hablaba de forma negativa sobre las personas trans.

J.K Rowling (AP)

El escandalo fue tal que incluso La Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación (GLAAD) tuvo que salir a declarar en contra de la escritora J. K. Rowling.

Lo dicho por la creadora de Harry Potter fue tachado de “cruel”, ya que no mostraba ninguna empatía por las personas que se identificaba como transgénero.

Desde entonces, la novelista se ha mantenido alejada de la vida pública para evitar que su reputación siga dando de que hablar.