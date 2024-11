Las críticas y reseñas de Terrifier 3 apuntan a que es la más violenta y grotesca de toda la saga de Damien Leone, por lo que los actores revelan cómo se prepararon para las brutales escenas de la película.

En SDPNoticias tuvimos la oportunidad de entrevistar a David Howard Thornton de 44 años de edad y Samantha Scaffidi de 35 años de edad, protagonistas de Terrifier 3 como Art the Clown y Victoria Heyes.

Y ambos nos revelaron varias cosas como la forma en la que la saga ha ido evolucionando hasta llegar a Terrifier 3; en el caso de David, los desafíos de actuación con Art the Clown al ser un personaje que no habla.

Tanto David Howard como Samantha Scaffidi nos compartieron cómo es que ambos se preparan mentalmente para realizar escenas tan fuertes como las que hay en Terrifier 3.

En donde destacaron que la principal diferencia y las nuevas adiciones a Terrifier 3 en comparación con las anteriores, es que era una película navideña pero con elementos slasher y del gore.

También aseguraron que hay elementos que había en la primera entrega con los cuales los fans estarán felices de verla en Terrifier 3, siendo una buena combinación de ambas.

David Howard Thornton revela cuáles son los desafíos de interpretar a un personaje como Art the Clown en Terrifier 3

Quienes ya han visto las películas de Terrifier, se habrán percatado que el protagonista de ellas, Art the Clown, es un personaje que no habla.

Mucho al ser una combinación de un payaso mimo y otra para tener esa característica en comparación con otros personajes del cine de terror.

Durante una entrevista con los actores de Terrifier 3, nos dieron varias de sus impresiones sobre esta tercera película de Terrifier y de cómo han visto crecer la saga.

Pero ¿cómo es que David se prepara para interpretar a Art the Clown quien gracias a su personalidad se ha logrado incorporar como un ícono del cine de terror?

Y es que de acuerdo con Thornton, ha aprendido a combinar sus emociones con su trabajo en actuación siendo definitivamente este un desafío.

Sin embargo, de acuerdo al actor de Terrifier 3, es gracias a los prostéticos que lleva en su cara que ha logrado dar vida a sus emociones y siempre ha sido un actor que trabaja y da esas emociones con su rostro.

“Cuando tengo esas escenas para Terrifier, lo que hago es tener esos diálogos en mi cabeza así que hago mis propias líneas y eso ayuda mucho para que las cosas sucedan orgánicamente en mi cara, y muchas veces no me doy cuenta de que pasa, muchas veces no tengo idea de lo que pasa. Hacer las líneas en mi cabeza me ayuda con el ritmo de las escenas en donde realizar ciertos gestos”

David Howard Thornton, actor de Art the Clown para Terrifier 3