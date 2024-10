Terrifier 3 ¿es la película más violenta de la saga? Nuestra reseña de 6 puntos te explican el porqué sí lo es.

Terrifier 3 llega a las salas de cine mexicano este 31 de octubre pero ¿qué tan real es que es la película más violenta de la saga?

Te damos nuestras impresiones en nuestra crítica de 6 puntos, revelándote porqué Terrifier 3 es aún más violenta y grotesca que las anteriores.

Terrifier 3 les da a los fans del gore una película grotesca y difícil de digerir

En días pasados se había revelado que Terrifier 3 era la más exitosa de la franquicia, siendo la película número 1 en taquillas por encima de Joker: Folie á deux y hay una razón.

Terrifier 3 cumple con lo que promete al decir que es la película más violenta, grotesca y difícil de digerir; al menos para los que no son fan del cine gore.

Si bien es verdad que existen películas mucho más sádicas, violentas e con escenas más largas de muerte, destazamiento y matanzas que Terrifier 3, esta cinta de Damien Leone ha cautivado al público por sus personajes.

En Terrifier 3, la historia que Leone está construyendo comienza a tener forma, ya que en las primeras entregas e incluso en los cortos de Art the Clown solamente se limitaba a ser un asesino serial sádico.

Para la segunda entrega, Terrifier mostró su historia de fondo mezclando elementos sobrenaturales como demonios e inmortalidad que, para quienes venían siguiendo la historia quedaron un poco aturdidos.

Pero en Terrifier 3, la historia de fondo comienza a tomar forma pero sin dejar de lado la carnicera y el festín de sangre que ha caracterizado a la saga.

Terrifier 3 ( Cineverse)

Estos 6 puntos revelan porqué Terrifier 3 es la más violenta de la saga

¿Terrifier 3 es la más violenta de la saga? Si bien el gore ha estado presente desde el inicio de Art the Clown, en esta entrega hay escenas que son difíciles de ver.

Es por eso que en estos 6 puntos te aclaramos porqué Terrifier 3 es la más violenta de la saga:

Terrifier 3 tiene escenas fuertes con niños En Terrifier 3, Art the Clown experimenta nuevas formas de asesinato Hay referencias bíblicas y religiosas en Terrifier 3 El cinismo de Art the Clown están en su máxima expresión en Terrifier 3 El personaje de Victoria tiene una escena escalofriante en Terrifier 3 Terrifier 3 le quita la alegría a la Navidad

Terrifier 3 ( Cineverse)

Terrifier 3 tiene escenas fuertes con niños

Si bien desde la entrega uno Art the Clown no ha tenido piedad en destazar, desmembrar, desollar y demás a sus víctimas, todas hasta el momento habían sido adultos.

Así es, en Terrifier 3 hay al menos 2 escenas con niños que son difíciles de ver; pues la escena con la que abre es precisamente una familia con hijos pequeños que esperan con ansias la Navidad.

Aunque en pantalla no aparecen estas muertes de manera explícita, si se revela cómo quedaron los cadáveres tras la intervención de Art the Clown, aunado a las voces y gritos de los mismos.

La segunda escena tiene lugar en un centro comercial con más niños que se reunen alrededor de Art pensando que es Santa, lo cual aumenta la expectativa y ansiedad de la audiencia al saber qué puede pasar cuando él está cerca.

En Terrifier 3, Art the Clown experimenta nuevas formas de asesinato

Si bien Art the Clown se ha caracterizado por matar de maneras extrañas y poco convencionales, en Terrifier 3 se revela que contínuamente se está “reinventando” para sus asesinatos.

Y siguiendo la temática de la Navidad, el frío y la nieve, a Art the Clown se le ocurre una manera de matar lenta y dolorosamente a sus víctimas; aunque claro, primero lo prueba con unos animales.

Terrifier 3 ( Cineverse)

Hay referencias bíblicas y religiosas en Terrifier 3

Terrifier 3, a diferencia de las entregas pasadas, está colmada de referencias bíblicas, siendo esto parte de la trama que se ha ido cocinando desde la segunda entrega.

Pues no solo le basta con blasfemar a la Navidad, sino que también se mete con el mito de la resurrección de Cristo, la salvación, imágenes religiosas y demás.

Si bien no es algo nuevo que se haya hecho en otras películas, no se esperaría que en una película de cine gore hubiera tantas referencias a la religión y que funcionen como motor durante toda la historia.

En Terrifier 3 existe una “salvadora” de nombre Sienna, personaje que apareció en la entrega anterior y tras su sufrimiento y lucha, se ha demostrado que es la única capaz de enfrentarse a Art.

Pero se pone en tela de juicio si es que realmente Art será capaz de desaparecer, pues al final del día es una especie de encarnación al miedo mismo que se alimenta de los traumas y horrores.

Terrifier 3 ( Cineverse)

El cinismo de Art the Clown están en su máxima expresión en Terrifier 3

Terrifier se ha caracterizado por ser una de las sagas de películas más sangrientas y grotescas de los últimos años.

Y si bien se encarnan miedos y traumas desde el inicio, el Terrifier 3 también se expresa un tipo de dolor más profundo: cicatrices emocionales y psicológicas que deja la violencia.

En Terrifier 3, el director también experimenta con el dolor de la pérdida, con la lucha interna de estar constantemente atormentado, de tener una psique rota y aunado a eso, el sufrimiento físico más explícito que puede haber.

El personaje de Victoria tiene una escena escalofriante en Terrifier 3

El personaje de Victoria regresa siendo una especie de conexión entre Art the Clown, la historia sobrenatural que se cuenta y también con el trauma de haber sido una de las primeras víctimas.

Hay una escena en donde la psique de Victoria ya está tan rota que no le importa ser tan desagradable y violenta con tal de satisfacer a Art.

La escena muestra uno de los picos más altos dentro de la vulnerabilidad de las personas que han sufrido y ya no quedan rastros de quienes fueron antes.

En esta escena, sin hacer mucho spoiler, muestra a Victoria excitada mientras Art está matando a un hombre; en esta escena a ella no le importa literalmente, con qué objeto se da placer frente a los ojos del asesino.

Una escena que incluso se ha llegado a comentar en redes sociales, y parte del guion de la escena de Victoria fue subida por el propio Damien Leone en sus redes sociales.

Terrifier 3 alcanza la clasificación D en México (Cineverse)

Terrifier 3 le quita la alegría a la Navidad

La Navidad siempre se ha conceptualizado como un momento para sanar heridas, reunirse con la familia, sentir tranquilidad.

Pero ¿qué pasa cuando todo eso te lo arrebatan desde antes de que llegue? En Terrifier 3 se muestra como Sienna intenta “tapar” el sufrimiento por el que ha pasado desde su enfrentamiento con Art.

Algo que no es tan fácil de superar, incluso cuando los lazos emocionales con su familia se han visto fracturados.

Y más cuando Art the Clown reaparece en su vida junto con Victoria, quien ahora se ha convertido en una especie de secuaz enamorada de la violencia que Art es capaz de desatar.

Aunque el personaje de Victoria tiene un papel más profundo que el de ser una simple ayudante, y tarde o temprano Sienna deberá hacer frente a los miedos que ha intentado ocultar.

En conclusión, Terrifier 3 toca fibras sensibles de los miedos y traumas más arraigados de una persona y una comunidad en sí.

Pero sin olvidarse de sus raíces manteniendo el gore y las escenas perturbadoras en su máxima expresión, sorprendiendo al igual que Art the Clown, con nuevas formas de asesinato.

Que por supuesto, si no eres fan o no estás acostumbrado a películas de este tipo, es posible que no resistas verlas.

Por lo que si tienes ganas de saber de qué trata Terrifier 3, tal y como recuerda siempre su director, es mejor ver las primeras entregas para saber a qué te enfrentarás en el cine.