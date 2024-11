Damien Leone, director de la saga de Terrifier reveló que fue lo que lo inspiró a crear las películas, especialmente Terrifier 3 y a Art the Clown.

Durante una entrevista con SDPnoticias , el director Damien Leone de 42 años de edad, se sinceró sobre cómo ha sobrellevado el éxito que ha significado Terrifier 3.

Al igual que el ver que ahora su personaje de Terrifier 3, Art the Clown, se ha convertido en un ícono del cine del terror.

Por otro lado, también reveló cómo es que mantiene en balance su visión del personaje y hacia dónde quiere que vaya la historia, con las expectativas del público y los fans.

Damien Leone está sorprendido con la respuesta de la gente ante Terrifier 3

Cabe recordar que Terrifier 3 es una película del género gore, por lo que ha sido sorprendente que una cinta de este estilo haya batido récords en taquillas.

En ese sentido, Damien Leone confesó estar maravillado con la respuesta de la gente, y aseguró sentirse “abrumado de alegría”:

“Estamos sorprendidos, está,mos abrumados de alegría y siempre creímos que este personaje, en estos personajes y en esta franquicia por supuesto pero siempre nos sorprende y siempre rebasa nuestras expectativas. SI me hubieran dicho que había una posibilidad de que Terrifier 3 sería la película número 1 en América en un fin de semana, ls hubiera dicho que estaban totalmente locos porque no había manera de que pasara, pero pasó.” Damien Leone, director de Terrifier 3

La respuesta de la gente y de la base de fans que ha conjugado la franquicia de Terrifer a lo largo de los años, se ha visto bastante comprometida con Terrifier 3, por lo que Damien Leone se siente “extasiado” en estos momentos.

Terrifier 3 ( Cineverse)

Art the Clown pasó de una inspiración de Pennywise y Jason Voorhees a un ícono del terror

Damien Leone platicó con SDPnoticias sobre cómo ha sobrellevado el éxito que ha venido con las películas de Terrifier; especialmente con Terrifier 3 que se estrenó el pasado 31 de octubre.

Y es que de hecho Damien Leone aseguró que jamás imaginó que Art the Clown, protagonista de las películas de Terrifier se convertiría en un ícono del terror.

E incluso Damien Leone aún no sabe con exactitud si Art es o no un ícono pero sí que ha escuchado a la gente decirlo, pero siempre dejará esa opción de decisión a los fans.

“Cuando creas un personaje, siempre intentas que sea el mejor parecido y después decides cual será su personalidad, especialmente cuando se trata de un slasher, así que nunca imaginé que llegaría a este nivel así que solo intento mantener a este personaje con lo más genial y lo más terrorífico que puedo” Damien Leone, director de Terrifier 3

Por otro lado, Damien Leone se sinceró y reveló que lo que él quería crear era un payaso asesino que lo asustara a él ser un fiel amante del cine de terror, y de hecho dio a conocer las razones del porqué luce así su personaje:

“Una de las razones del porque luce como luce es el resultado de cómo se veía el Pennywise de Stephen King interpretado por Tim Curry, porque no quería que mi payaso se pareciera en nada a ese payaso; por eso viste blanco y negro, no tiene cabello, no tiene la nariz roja porque no quería estar en sus zapatos” Damien Leone, director de Terrifier 3

Damien Leone cuenta que cuando hicieron la prueba de cámara, todos en el foro coincidieron en que era genial y que realmente daba mucho miedo y que no sabían exactamente porqué.

Sin embargo, todos le aconsejaron continuar con el personaje y hacer más películas de Art the clown, porque “había mucho potencial ahí”.

Por lo que Damien Leone dijo que si iba a continuar con este personaje, convertiría a las películas en slasher, porque creció con películas como Viernes 13 con Jason Voorhees. Freddy Krueger y Michael Myers.

Además decidió añadirle el gore para crear algo desagradable, y fue ahí cuando creó algo especial con el personaje de Terrifier 3, Art the Clown.

“Sabía que era lo suficientemente genial para una película, pero jamás imaginé que un día se convertiría en la película número uno en América” Damien Leone, director de Terrifier 3

Terrifier ( Cineverse)

Damien Leone asegura que siempre considera las sugerencias de los fans, pero sin perder su propia visión

Finalmente Damien Leone nos compartió cómo es que maneja las expectativas de los crecientes fans de Terrifier 3 con su propia visión.

Y es que el director y creador de Art the Clown asegura que está en constante revisión de sugerencias de los fans, creativos, su personal y demás para no dejar de lado a nadie; especialmente con Art the Clown.

Así que el manejar su personalidad, los sustos y el humor es asegurarse que lo está haciendo bien en las escenas.

Pero también se permite tomarse ciertas libertades creativas dentro de la dirección, lo cual hizo especialmente en Terrifier 2 convirtiéndolo su historia en algo más supernatural introduciendo un demonio y un héroe.

Algo que incluso confesó está muy lejos de lo que fue la primer película de Terrifier 1, que fue muy simple solo enfocándose en un asesino serial y una película slasher.

Esto fue algo que causó que a muchos fans de Terrifier no les convenciera la segunda entrega aunque ciertamente, fue más popular que la primera ya que querían que se mantuviera en un asesino tradicional.

“Siempre intento crear un consenso y ver que realmente no está funcionando y que sí; trato de complacer a tanta gente como puedo, incluso si necesito traer de vuelta algún elemento, lo hago. En Terrifier 3 intente regresar más al slasher despreciable desde el inicio de la película, sin nada supernatural, así que siempre intento mantener un balance sobre a lo que les gusta y no a las audiencias y últimamente intento ser feliz como artista” Damien Leone, director de Terrifier 3

También Damien Leone aseguró que aún no están en el punto de la historia que quiere contar, pues Terrifier es básicamente una mini serie y “no tendrán la historia completa hasta que termine con esta miniserie”.

“Nada va a funcionar hasta que llegues al final y todos dirán ‘Oh wow, ok. Ahora sé porque pasó todo eso, ahora sé porqué hacia esto y aquello’. Ahora son piezas del rompecabezas que he ido dejando pero al final serán capaces de apreciar las películas como un todo después de verlas todas.” Damien Leone, director de Terrifier 3

Terrifier 2 se estrena hoy en México (Blood Disgusting )

Damien Leone nunca pierde la visión de gore y de lo que hace Art the Clown

Durante una entrevista en SDPnoticias por el estreno de Terrifier 3 en México, Damien Leone aclaró varios puntos acerca de la película.

Desde su visión creativa, el porque concibió de esa manera a Art the Clown en las sagas de Terrifier 3 y cómo balanceaba las expectativas de los fans con su propia visión creativa.

Y es que aseguró que nunca pierde de vista lo que realmente hace Art the Clown en las películas de Terrifier, que es matar a un montón de gente de la manera mas desagradable posible, con mucha sangre y con diferentes formas de hacerlo.

Y aunque siempre lo tiene presente, también dentro de las películas de Terrifier 3 estará siempre este giro en la historia que aunque no siempre funcionará, será audaz y tomará los riesgos antes de reciclar y hacer la misma película una y otra vez.

Finalmente, Damien Leone aseguró que siempre es divertido ver las reacciones del público, especialmente cuando salen de la sala ya sea porque se desmayaron o vomitaron.

Por lo que siempre hace la recomendación de ver antes las películas previas antes de meterse a ver Terrifier 3; aunque también asegura que sus reacciones favoritas es cuando el personaje de Sienna “le patea el trasero a Art, porque es mi personaje favorito”.

Y finalmente, Damien Leone confirmó que la saga de Art the Clown no terminará en Terrifier 3, por lo que aseguró que “nos veremos en Terrifier 4″.