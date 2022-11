En los últimos meses ha estado cobrando relevancia la película de terror slasher Terrifier 2, pues se dice que provoca vómitos, desmayos por su protagonista Art the Clown, interpretado por David Howard Thornton.

Pero ¿quién es en realidad David Howard Thornton? El actor que está detrás del personaje de Art the Clown de Terrifier.

David Howard Thornton es un actor estadounidense de 42 años de edad nacido en Huntsville, Alabama en 1979.

Y es mejor conocido por sus trabajos en teatro, doblaje y ciertos papeles en el cine; pero destaca su papel como ‘Grandpa Who’ en las giras nacionales 1st-5th de ‘Sr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas: The musical’.

También David Howard Thornton, quien está detrás de Art the Clown de Terrifier, es conocido por ser la voz de Shizoku y otros videojuegos como ‘Invizimals: The Lost Kingdom’.

Pero sin duda el papel más destacado de David Howard Thornton, es estar detrás del terrorífico personaje de Art the Clown de Terrifier.

David Howard Thornton ha interpretado al Joker en la serie Nightwing: Escalation

Y es que aunque su fama llegó precisamente al interpretar al payaso Arth en los filmes de Terrifier y Terrifier 2, lo cierto es que David Howard Thornton ya tenía experiencia interpretando a payasos siniestros.

Pues David Howard Thornton de hecho forma parte de la lista de los actores que han interpretado al Joker, el némesis de Batman.

Esto en la serie del 2011 llamada Nightwing: Escalation cuya premisa se centra precisamente en Nightwing, es decir Dick Grayson y sus aventuras para defender a Gotham en ausencia de Batman.

David Howard Thornton como The Joker en la serie Nightwing: Escalation (Especial)

Terrifier 1 ya está en Amazon Prime Video y Terrifier 2 llegará a México en diciembre

Terrifier y Terrifier 2 se han vuelto dos películas bastante populares y exitosas desde antes de que llegara Halloween, esto debido a que se reportó que su secuela era la mejor película de terror del año.

Y la sangre y el gore que contenía Terrifier 2 era tal que estaban provocando desmayos y vómitos en las salas de cine.

Esto provocó que se realizaran campañas para que Terrifer 2, pese a ser una película de terror del cine independiente, estuviera presente en más países.

De hecho, este 16 de noviembre se reveló que la primera entrega de Art the Clown con David Howard Thornton como protagonista, ya está disponible en Amazon Prime Video.

Mientras que su secuela, Terrifier 2 y la cual ha causado todo un alboroto a su alrededor, juntando ya más de 6 millones de dólares en taquillas, se estrenará en las salas de cine de México el próximo 29 de diciembre.

David Howard Thornton, el actor de Art the Clown en Terrifier (@davidhowardthornton / Instagram )