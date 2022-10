Lindsay Lohan, actriz protagonista de Chicas pesadas, la cinta que el 3 de octubre tuvo su día especial, le perdió el respeto de sus fans con esta terrible película.

A lo largo de más de dos décadas, la carrera histriónica de Lindsay Lohan ha sido un carrusel de buenas y males producciones cinematográficas.

Desde su debut en 1998 con su rol protagónico en Juego de Gemelas, Lindsay Lohan llamó la atención de Hollywood y Disney que vieron en ella una luminaria para cintas infantiles y juveniles.

Sin embargo, a pesar de su talento y carisma como se vio en la icónica chick flick Mean Girls de 2004, Lindsay Lohan no pudo replicar su éxito con algunas comedias románticas que hizo más adelante.

Esta es la terrible película con la que Lindsay Lohan perdió el respeto de sus fans

El punto más bajo de la carrera de Lindsay Lohan llegó con una película de terror y crimen, la cual decepcionó a sus fans más fieles por ser tan mal largometraje.

Se trata de ‘Among the Shadows’, cinta de 2019 dirigida por el estadounidense Tiago Mesquita, quien realizaba su primer filme después de su amplia faceta como productor.

Dicha película que encabezaba Lindsay Lohan, en sitios especializados en cine como IMDb, tiene una puntuación muy baja acumulando apenas 2.1 estrellas de 10 posibles.

Siendo ‘Among the Shadows’, la peor cinta en la que ha trabajado Lindsay Lohan desde que inició su carrera a finales de los años noventa.

¿De qué trata Among the Shadows? La terrible película que protagoniza Lindsay Lohan

Among the Shadows, la terrible película que protagoniza Lindsay Lohan y donde le faltó el respeto a sus fans , trata la historia de una investigadora privada .

Ella tiene la encomienda de indagar el asesinato de su tío. Todo esto mientras intenta esconderle al mundo que es descendiente de hombres lobo.

En Among The Shadows, Lindsay Lohan compartió pantalla con este elenco:

Destrozada por el público y la crítica especializada por su guion y puesta en cámara, Among the Shadows es la peor cinta en la que Lindsay Lohan pudo participar .

La audiencia no tuvo piedad en señalar lo pobre e inverosímil de las actuaciones, el bajo presupuesto de los efectos especiales y la trama poco atrayente que tenía Among the Shadows.

Lindsay Lohan dio a vida en esta cinta a Patricia Sherman, primera dama que contrata a la detective para esclarecer el homicidio.